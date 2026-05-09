Nessuna separazione all'orizzonte tra Mediaset e Paolo Del Debbio. Nelle ultime ore si erano diffusi dei rumors sul possibile addio del conduttore, ma in giornata una nota stessa di Del Debbio ha dissipato ogni voce: "Ho avuto recentemente un incontro molto positivo ed entusiasmante con l’editore Pier Silvio Berlusconi, dal quale sono uscito con ancora più voglia di continuare il mio lavoro a Mediaset», si legge nel comunicato. «Lo ringrazio sinceramente per questo confronto così stimolante.Per questo voglio smentire categoricamente le voci circolate su un mio presunto addio a Mediaset o al mio mestiere. Non c’è nulla di vero. Nessuno mi vuole mandare via e io non ho alcuna intenzione di andarmene. Sono le solite ricostruzioni fantasiose alle quali, francamente, sorrido e vado avanti con serenità", ha aggiunto.
Interni |La nota
"Solite ricostruzioni fantasiose". Del Debbio spegne i rumors sul possibile addio a Mediaset
Il conduttore smentisce ogni ipotesi di uscita dopo l’incontro con Pier Silvio Berlusconi: “Nessuno mi manda via e io non voglio andarmene”
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