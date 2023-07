Il sondaggio che mette Schlein all'angolo: il Pd perde voti e torna sotto il 20%

Il tanto decantato effetto Schlein è durato solo qualche settimana, giusto il tempo di sorridere a favore di telecamera e mostrarsi ottimisti per chissà quale futuro di grandi prospettive. A distanza di mesi il nuovo corso del Nazareno continua a non fare breccia nel cuore degli italiani. Anzi: il periodo che sta attraversando la galassia dem è assolutamente negativo, con un calo che certifica come anche il popolo del centrosinistra sia deluso. Lo testimonia l'ultimo sondaggio di Swg per La7.

Gode di ottima salute Fratelli d'Italia, che rispetto al 17 luglio mette a segno un +0,5% e va al 29,2%. Aumenta il vantaggio rispetto al Partito democratico, che al contrario cala dello 0,4% e scende al 19,6%. Si tratta di una cifra che ha già fatto scattare il panico: il Pd è tornato sotto la soglia del 20%, ritenuta come un obiettivo minimo da centrare per tentare di battere il centrodestra. Le cose non si stanno mettendo affatto bene per i dem. Lieve variazione positiva per il Movimento 5 Stelle, che cresce dello 0,1% e raggiunge esattamente il 16%.

La Lega nel giro di una settimana perde lo 0,2% e si attesta al 9,6%. La decrescita arriva anche per Forza Italia, che lascia per strada lo 0,3% e va al 7,2%. Resta comunque indietro Azione: il partito di Carlo Calenda cresce dello 0,2% e si posiziona al 3,6%, potendo contare esattamente sulla metà rispetto alle intenzioni di voto degli azzurri. Infine si trovano le formazioni politiche che hanno minore consenso: Verdi-Sinistra italiana al 3,2% (+0,1%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,7% (-0,2%), +Europa di Emma Bonino al 2,5% (-0,1%), Per l'Italia con Paragone al 2,1% (-0,1%) e Unione Popolare invariata all'1,8%. Cresce dello 0,4% il peso delle altre liste, pari al 2,5%. Non si registra alcuna variazione per la porzione di coloro che preferiscono non esprimersi (40%).

I dati del sondaggio mettono in mostra la forza del centrodestra che, a differenza di quanto sostenuto dalle opposizioni, continua a godere della fiducia di una grossa fetta di elettorato. La coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia non perde terreno e si mantiene precisamente al 46%. Chi perde voti in maniera eclatante è invece il Partito democratico, che puntualmente si erge a paladino della verità e della giustizia e con la stessa tempestività viene punito dagli italiani.

Si tratta di un duro colpo per Elly Schlein, che dal suo canto sperava di risollevare le sorti del Pd. Si ritrova al timone di una barca difficile da governare e che presenta una serie di correnti che spesso si fanno la guerra a vicenda. In tutto ciò i dem fanno fatica a esprimere una linea chiara, trovandosi in difficoltà su parecchie questioni (dalla guerra tra Ucraina e Russia alla gestazione per altri) che espongono il partito alle critiche del caso per le spaccature interne. La strada verso le elezioni europee è ancora lunga ma per Schlein è tutta in salita.

