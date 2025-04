Sondaggio, è record per FdI che sfonda il 31%. Centrodestra al 50%, crollo del campo largo

Ascolta ora 00:00 00:00

Fratelli d'Italia ha sfondato il muro del 31%: è quanto emerge dal sondaggio realizzato dall'istituto Noto per Porta a Porta, che certifica il risultato record per il partito di Giorgia Meloni. Rispetto alla rilevazione precedente, che risale al 27 marzo, FdI è cresciuto di mezzo punto percentuale nelle preferenze degli elettori. Un risultato eccellente per il primo partito del governo, segno tangibile che gli italiani hanno fiducia del premier e nel suo esecutivo. Raramente un partito di maggioranza aumenta i consensi: solitamente avviene esattamente il contrario, il che testimonia il buon lavoro finora svolto dal governo Meloni. In base a questa rilevazione, Fratelli d'Italia si trova attualmente 5 punti sopra rispetto al risultato ottenuto alle elezioni del 2022.

L'incremento di FdI è direttamente proporzionale alla riduzione del Partito democratico, che al contrario ha perso mezzo punto dall'ultima rilevazione e arriva al 22%, 9 punti sotto rispetto il primo partito di governo. Molto più indietro il Movimento 5 stelle, che si atesta sul 13% pur guadagnando un punto rispetto alla precedente rilevazione. Lega e Forza Italia perdono mezzo punto, stabilizzandosi sul 9 e sull'8,5%. La coalizione di centrodestra in questo momento, alla luce della rilevazione dell'istituto Noto, si attesta al 50% delle preferenze degli italiani, conquistando comunque la maggioranza degli aventi diritto al voto intervistati. Il centrosinistra, se fosse unito, avrebbe il 48% delle preferenze considerando tutti i partiti che attualmente compongono l'opposizione ma il campo largo al momento è solamente utopia e non è un progetto che sembra essere realizzabile, almeno nel medio e breve periodo. Non è all'orizzonte nemmeno una coalizione elettorale seria tra Pd e M5s, che avrebbe comunque il 35%, figuriamoci un progetto che tenga dentro anche i partiti minori come Azione e Italia Viva, oltre ad Avs, che non hanno nulla in comune.

In queste ore Giorgia Meloni è attesa in una delle missioni all'estero più complicate dall'inzio del suo mandato: a partire dalle 18 è in programma un incontro con Donald Trump e tutti gli occhi dell'Europa sono puntati su di lei.

Il risultato del sondaggio per Porta a Porta conferma che gli italiani hanno fiducia nell'azione di questo governo, vedono l'impegno per migliorare concretamente l'Italia, non solo tramite slogan e ideologie utipistiche.