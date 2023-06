“Gli sono molto grato”. Le lacrime di Vittorio Feltri per la morte di Berlusconi

È grande il dolore per la morte di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere si è spento lunedì mattina all'età di 86 anni al San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica. Tanti i messaggi di cordoglio nelle ultime ore, tra i più commoventi quello di Vittorio Feltri. Il direttore editoriale di Libero è intervenuto in collegamento telefonico con il Tg1 per rendere omaggio all’ex presidente del Consiglio ma non è riuscito a trattenere le lacrime per l’emozione.

"Dopo aver appreso la notizia, mi sono fermato in un bar a bere un caffè come faccio tutte le mattine e devo dire che tutte le persone che ho incontrato, indipendentemente dal loro pensiero politico, hanno avuto tutte parole di ammirazione e di dolore per la scomparsa di Berlusconi" , ha esordito Feltri nel suo intervento, per poi soffermarsi sui tanti successi raccolti dal Cavaliere. "Deve scattare una sorta di lutto nazionale, perché Berlusconi è stato l'uomo che, più di qualsiasi altro, ha dato di più nella sua vita. Non ha sbagliato un colpo” , ha evidenziato Feltri: “Ha iniziato come impresario edile e ha fatto la città più bella d’Europa. Poi si è dedicato alle tv private e non ha sbagliato un colpo, è stato il primo a fare concorrenza al monopolio di Stato. Poi si è dedicato alle banche e insieme a Doris ha fatto una delle migliori banche europee. Poi nel calcio ha vinto tutto. Menomale che non giocava a carte, sennò avrebbe vinto anche a carte”.