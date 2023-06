"Un grande uomo". Da Salvini alla Schlein, la politica piange Silvio Berlusconi

A 86 anni, Silvio Berlusconi si è spento nell'ospedale San Raffaele di Milano, a seguito del terzo ricovero in pochi giorni. Questa mattina, fin dalle 9 circa, si erano presentati nella clinica tutti i figli e il fratello. La notizia ha colpito il mondo intero e fin da subito sono arrivate le reazioni bipartisan della politica.

Il ricordo del governo

" Un grande, enorme dolore. Lascia un vuoto enorme perché è stato un grande. È finita un'epoca, si chiude un'era. Gli ho voluto molto bene. Addio Silvio ", scrive il ministro Crosetto. E ancora, il ministro Santanché, scrive: " Rimarrai sempre con noi, buon viaggio presidente ". Il ministro Lollobrigida, alla notizia della morte di Berlusconi, ha dichiarato: " Un uomo che ha fatto la Storia. Ha impedito alla sinistra di prendere il potere resistendo per anni ad attacchi di ogni tipo. Non sempre abbiamo condiviso i suoi metodi e le sue scelte, ma sempre il suo grande amore per la Libertà. La destra italiana gli deve molto. Il ricordo della sua generosità, eleganza, intelligenza e impegno saranno ancora elemento portante del centrodestra che ha voluto e difeso. Un abbraccio alla sua famiglia e il cordoglio commosso nostro da Italiani per un grande Uomo ". Grande commozione anche da parte del ministro Zangrillo: " Difficile ora far emergere i sentimenti che si provano. Penso a cosa ha rappresentato per me: un punto di riferimento professionale e umano. È una perdita gravissima per il nostro Paese ".

Il presidente della Regione Piemonte, che questa mattina è a Lesa sulla sponda piemontese del Lago Maggiore insieme a Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, per inaugurare la nuova sede della guardia costiera, si è profondamente commosso all'arrivo della notizia della morte di Silvio Berlusconi. Cirio, in attesa dell'inizio della manifestazione, è scoppiato in lacrime: " Per me è come perdere un papà ". " Un grande amico del lago Maggiore un grande italiano ha deciso di salutarci proprio oggi. Chiedo un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi ", ha detto il ministro per le Infrastrutture a Lesa. Tutti gli appuntamenti pubblici di Matteo Salvini sono annullati fino a nuovo aggiornamento.

Il cordoglio degli alleati

" Sono commosso. Per tanti anni è stato come un fratello ", ha dichiarato Umberto Bossi, che ha condiviso tanti anni di politica insieme all'ex premier.

I messaggi dalla sinistra

Sentito il messaggio di Matteo Renzi: " Silvio Berlusconi ha fatto la storia in questo Paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggi l'Italia piange insieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito ". Il leader di Italia viva ha proseguito: " Tutti quelli che gli hanno voluto bene il mio abbraccio più affettuoso e più sincero. In queste ore porto con me i ricordi dei nostri incontri, dei tanti consigli, dei nostri accordi, dei nostri scontri. Ma soprattutto di una telefonata in cui Silvio, non il Presidente, mi ha fatto scendere una lacrima parlando della mamma. Ci mancherai Pres, che la terra ti sia lieve ". " Esprimo le condoglianze mie e di Azione alla famiglia e alla comunità di Forza Italia, per la morte di Silvio Berlusconi. Riposi in pace ", ha dichiarato Carlo Calenda.