"Sosterremo Bardi". Italia Viva entra nell'alleanza di centrodestra in Basilicata

Se a sinistra c'è ancora parecchia confusione sui candidati e sulle alleanze, nel campo del centrodestra è invece tutto piuttosto chiaro in Basilicata in vista delle elezioni regionali dei prossimi 21 e 22 aprile. Già da diverse settimane Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno confermato il proprio sostegno al governatore uscente, Vito Bardi, ma da oggi pomeriggio si è inserita una novità: insieme ad altri partiti centristi già presenti nella coalizione, ci sarà anche Italia Viva. La comunicazione ufficiale è arrivata a seguito di un incontro tra la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Iv, e il presidente di Regione: è stato quindi raggiunto un accordo programmatico con il partito guidato da Matteo Renzi - tramite i suoi consiglieri regionali Mario Polese e Luca Braia - che sarà presente nell'alleanza in appoggio a Bardi.

Italia Viva concorrerà, tanto a Potenza quanto a Matera, alla costruzione della lista "Orgoglio lucano". Un nome evocativo composto dalle più diverse sensibilità che fanno riferimento quel "Patto Federativo di Centro" che già nella seconda fase della consiliatura aveva prodotto alcuni importanti provvedimenti amministrativi regionali. Secondo Vito Bardi, con questa scelta " si sancisce inoltre la pari dignità tra Italia Viva e gli altri partiti della coalizione per quanto concerne tutte le future scelte strategiche, programmatiche, di gestione organizzativa e di governo che interesseranno la Basilicata nel prossimo quinquennio ".

Altrettanta soddisfazione viene espressa dal movimento che fino a un anno fa era inglobato nel Terzo Polo insieme ad Azione. Paita parla di un sostegno a un "candidato moderato" con il quale Iv valorizzerà " l'area civica, centrista e moderata ". Poi, il commento di scherno nei confronti del centrosinistra, ancora senza un proprio rappresentante per concorrere alla guida della giunta lucana dopo il ritiro di Domenico Lacerenza: " Il campo largo ha dato di sé uno spettacolo indecente con continui cambi di candidati e scarso rispetto per la Basilicata e il suo futuro ", prosegue Paita, che etichetta dipinge il caos scatenato da Pd e 5 Stelle come " tutto ciò è lontano dal nostro modo di intendere la politica ".

Non si tratta tuttavia di un debutto assoluto nel centrodestra, visto che Renzi aveva già appoggiato in passato sia a livello comunale - come a Genova, Palermo, Catanzaro e Massa - sia a livello regionale (Molise) amministratori di centrodestra. Resta comunque il fatto che dalla Basilicata possa strutturarsi un interessante laboratorio moderato vincente che a breve potrà riguardare anche il Piemonte (con il sostegno a Cirio) e in altri grandi città che andranno al voto l'8 e il 9 giugno. Se oggi è stato il momento di Italia Viva, non è escluso che nella giornata di domani possa essere quello di Carlo Calenda, che ha convocato una conferenza stampa che si terrà a Potenza, al Grande Albergo, per comunicare la propria decisione in merito. A questo punto tutto farebbe credere che anche Azione possa avere una sua lista a favore dell'attuale presidente lucano.