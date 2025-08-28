Abbonati
In evidenza
Interni

"Sparargli nelle narici". Minacce choc a Salvini per il Ponte

Il commento del ministro dei Trasporti: "Eccoli i tolleranti e rispettosi. Al loro odio rispondiamo con l'amore e con una bella querela"

"Sparargli nelle narici". Minacce choc a Salvini per il Ponte
00:00 00:00

L'ennesima minaccia, l'ennesimo caso di odio in rete. I leoni da tastiera spopolano sui social network, ma l'ultimo messaggio recapitato a Matteo Salvini ha oltrepassato ogni limite. In un post in cui il vicepremier ironizzava sulle polemiche sul Ponte sullo Stretto di Messina - "anche all'epoca di Brunelleschi c'erano i 'no cupola'" - un utente ha risposto con una grave intimidazione: "Ma sarebbe poi così sbagliato svuotargli il caricatore di una Beretta 92 nelle narici? Chiedo per un amico".

Una minaccia forse figlia del clima politico, considerando gli attacchi quotidiani rivolti a Salvini. Senza dimenticare la campagna dell'opposizione e dei suoi house organ contro il Ponte. Ma sarebbe un errore sottovalutare la gravità di quel commento, l'ultimo di una lunga serie in relazione alla realizzazione del Ponte. E infatti il vicepremier ha promesso di passare alle vie legali: "Eccoli i tolleranti e rispettosi. Questo 'signore', per bloccare i lavori del Ponte sullo Stretto, ipotizza che mi si spari in faccia. Al loro odio rispondiamo con l'amore, col lavoro (dopo cinquant'anni finalmente il Ponte si farà) e con una bella querela".

Con buona pace dei #NoPonte, la Grande opera che unirà la Calabria e la Sicilia si farà. L'appuntamento per l'apertura dei cantieri è fissato a settembre. E ieri, ospite del Meeting di Rimini, Salvini ha indicato la strada: “La società Stretto di Messina nasce nel 1971. Noi vogliamo partire entro settembre con i cantieri, il Ponte sarà un orgoglio nazionale. La lunghezza complessiva sarà 3.666 metri, la larghezza 60,4 metri, i pilastri saranno alti 399 metri, ci saranno 6 corsie stradali, 2 binari ferroviari, una stima di 6 mila veicola ora e 200 treni al giorno. Lo stanziamento è di 13,5 miliardi con 120 mila unità di lavoro diretto e indiretto creato durante l’operatività dei cantieri.

Fa strano che ci sia qualche sindacato che raccoglie le firme contro un’opera pubblica che dà lavoro a decine di migliaia di operai. Ma il mondo è bello perché è vario. Fa strano che ci siano associazioni pseudo-ambientaliste che ritengono il Ponte dannoso quando si stima in 12 milioni di tonnellate di Co2 in meno le emissioni in anni”.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica