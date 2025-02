"Spero che venga un ictus a Salvini". L'attacco choc del comico a Propaganda Live

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo attacco choc contro il governo a “Propaganda Live”, questa volta nel mirino è finito Matteo Salvini. Nell’ultima puntata del programma condotto da Diego Bianchi su La7 ci ha pensato il comico Xhuliano Dule a premere il piede sull’acceleratore, partendo dalle dichiarazioni del vicepresidente americano JD Vance contro l’Europa. Ebbene, ecco l’uscita del 33enne: "Io me lo sono studiato tanto da leggermi il suo libro. L’ho fatto quando ero un piccolo studente albanese all’università commerciale Luigi Bocconi. Ora, so che dire Albanese e Bocconi nella stessa frase è una cosa che fa venire tipo un ictus a Salvini, o almeno spero".

Un affondo che non ha niente a che vedere con la comicità, anche quella graffiante tipica della stand-up comedy. Ma nonostante ciò le parole di Xhuliano Dule sono state accolte da applausi e grasse risate da Diego Bianchi e dal resto dei presenti, tra opinionisti e pubblico. Il comico ha poi proseguito il suo intervento, fino alla conclusione, ma sui social è scoppiata subito la bufera, tant’è che anche i detrattori del leader della Lega hanno biasimato l’uscita di Dule.

Dopo “appena” 20 minuti dalle parole del comico di origini albanesi, e guarda caso dopo un blocco pubblicitario, Diego Bianchi s’è scusato: “Questo è in programma in diretta, si improvvisa molto. Ogni tanto entra qualche battuta infelice come è accaduto poco fa su questo palco. Chiediamo scusa a Salvini che è stato il destinatario. Succede, siamo qui anche per questo. Abbiamo l’ossatura per chiedere scusa a Salvini…”. Scuse arrivate dopo le risate e dopo parecchio tempo, ma forse è arrivato un buon consiglio dai piani alti.

Nel pieno delle polemiche social, anche Salvini ha preso posizione su quanto accaduto: "'Spero che venga un ictus a Salvini’.

Ieri sera in prima serata, in diretta su La7. Risate e applausi in studio. Un conto è fare satira, diverso è augurare la morte a qualcuno, e riderci su. Non mi arrabbio neanche,", le sue parole su X.