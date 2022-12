"Onore ai nostri militari". E la Meloni annuncia la visita in Iraq

Questa sera, Giorgia Meloni partirà per l'Iraq per portare il saluto delle istituzioni ai militari impegnati nelle missioni all'estero. Un viaggio pre-natalizio per ringraziare i tanti soldati italiani che anche nei giorni di festa saranno lontani dalle loro famiglie per adempiere al loro dovere e per contribuire alla pace nel mondo. Quest'oggi, prima di partire, Giorgia Meloni ha incontrato i parlamentari di Fratelli d'Italia per scambiare anche con loro gli auguri di Natale.

Al suo ingresso in aula la presidente del Consiglio è stata accolta dagli applausi dei parlamentari. Presenti, tra gli altri, i ministri di FdI e il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Agli eletti del suo partito, il presidente del Consiglio ha ricordato che " in Iraq i militari italiani guidano il comando della missione Nato. Ci sono 4-5 ministri in partenza per altre destinazioni per dare un gesto simbolico. È un segnale importante da dare a nostri uomini e donne che sicuramente ai sacrificano piu di noi ".