"Sto a morì...". Il "fuorionda" della Meloni in conferenza stampa

Oltre tre ore di domande serrate. Un botta e risposta no-stop su tutti gli argomenti d'attualità, dagli interni alla politica economica. Sul finire della conferenza stampa odierna, Giorgia Meloni ha però lasciato trapelare qualche segnale di stanchezza dovuto probabilmente agli strascichi del persistente stato influenzale che nelle scorse settimane l'aveva costretta a rimandare per due volte l'appuntamento con i giornalisti.

Proprio iniziando la conferenza stampa, il premier si era scusato per quel doppio cambio di programma non previsto e dettato da "ragioni di salute". "Mi spiace che questo abbia generato delle polemiche, ma non c'era alcun intendimento di scappare da domande dei giornalisti", aveva osservato, riferendosi ad alcune strumentali dietrologie smentite poi dalla disponibilità della leader di Fratelli d'Italia a rispondere diffusamente ai cronisti sui più disparati temi politici. E per ben quarantadue domande in successione.

Quella "maratona" ha però affaticato fisicamente il capo del governo, che a un tratto, - mentre si stava avvicinando la quarantesima domanda - in una sorta di "fuorionda" catturato però dal microfono ha sussurrato: "Sto a morì, regà...". Accortasi che quella spontanea considerazione si era udita in sala, la stessa Meloni ha quindi sorriso alla giornalista che stava per porle una nuova domanda. E ha aggiunto: "Si è sentito? Comincio ad avere degli svarioni, mi scusi". Anche poco prima non erano mancati segnali di stanchezza. "Ho degli svarioni tremendi", aveva sussurrato Giorgia tra una domanda e l'altra, confidandosi con chi le stava accanto.

Nel corso della conferenza stampa del Presidente del Consiglio di oggi, si sente Giorgia Meloni dire più volte: «oggi ho degli svarioni tremendi».



I segnali di forte stress non sono mancati. pic.twitter.com/HJthDUeryL — Antonino Monteleone (@a_monteleone) January 4, 2024

Fino a pochi giorni fa, la leader di Fratelli d'Italia era stata costretta al riposo assoluto da una persistente e fastidiosa forma influenzale. "Ho avuto qualche piccolo problema di salute che mi ha costretto a casa, ma ora sto molto meglio. Voglio scusarmi per gli impegni che ho dovuto rimandare (dai quali, come sempre, non mi sottrarrò) e ringraziare i tanti italiani che mi hanno mandato auguri di pronta guarigione", aveva scritto sui social Meloni a Capodanno, formulando i propri auguri agli italiani. Secondo quanto si era appreso, a procurarle particolare fastidio era stata una sindrome otolitica che in genere provoca forti vertigini e costringe chi ne è colpito a rimanere a riposo e al buio per trovare sollievo.