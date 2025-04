Stop al riarmo, islam e Viminale: la rotta di Salvini per la Lega

Ascolta ora 00:00 00:00

"Quando penso al tempo in questi anni tolto ai miei figli, che è il mio cruccio più grande, il vostro affetto qui mi dice che è tempo ben investito per il loro futuro". È stato questo l'esordio di Matteo Salvini del discorso conclusivo del congresso della Lega in corso a Firenze.

"Per anni dotti analisti hanno decretato la fine della Lega imminente. Ci hanno allungato la vita", ha detto Salvini che, poi, ha aggiunto: "La Lega non è un partito, è una comunità, è un movimento, è una famiglia. Per noi contano i voti e le vittorie, ma per noi conta anche l'amicizia". Il segretario del Carroccio, rieletto per la terza volta, ha salutato tutto il popolo della Lega dicendo: "Oggi è domenica di Quaresima. In Italia abbiamo radici cristiane, con tutto l'affetto per chiunque arrivi". Il vicepremier, poi, ha ricordato le vittime del terremoto dell'Aquila "perché dove c'è da costruire, la Lega c'è" e ha voluto mandare un abbraccio a Vittorio Sgarbi augurandogli una rapida guarigiorne. Non è mancato neppure il saluto al fondatore della Lega: "Ringrazio Bossi che siamo andati a trovare nei giorni scorsi. Tornerà presto a Roma quando ci saranno votazioni determinanti". Un grazie è stato rivolto a Giorgia Meloni" per il suo intervento. "Autonomia e premierato vanno avanti insieme, mano nella mano", ha sentenziato Salvini. Inevitabile anche una frecciatina al M5S per la manifestazione che ha svolto ieri a Roma: "Siamo ancora qua, lasciamo ad altri le piazze della rabbia e della gelosia. Ieri abbiamo avuto la possibilità di ascoltare uno degli imprenditori più importanti del mondo mentre in altre piazze la star era la tiktoker che invitava ad andare a Roccaraso. Ognuno si sceglie i testimonial che preferisce, ma lo dico con il massimo della simpatia per chi è lontano da me".

Salvini è poi intervenuto sul possibile suo ritorno al Viminale e ha definito Matteo Piantedosi "un amico", "un ottimo ministro" e una "persona leale, di fiducia, di parola". Poi ha aggiunto: "Questo è un congresso di partito, è il mio dovere ascoltare quello che il mio partito, i sindaci e gli amministratori mi chiedono e ci chiedono. Parlerò con Piantedosi e con Meloni, sono a disposizione della Lega e del governo”. Detto ciò, Salvini ha ribadito la compattezza del governo: "Non ci faranno mai litigare, ci stanno provando da due anni e mezzo. Abbiamo storie diverse ed è questo il bello della coalizione di governo. La Lega è garante delle diversità, noi proteggiamo le diversità. Questo governo - ha assicurato il vicepremier - ha l'obiettivo di arrivare a 2027, e se gli elettori lo vorranno, e non ci arresteranno prima, arrivare anche al 2032".

Salvini, poi, è entrato più nel vivo dell'attualità e sui dazi ha detto: "È folle pensare a una guerra commerciale con gli Stati Uniti. Rimettiamo una concorrenza leale nei confronti dei Paesi che sfruttano il lavoro minorile per arricchire qualche multinazionale". Sulle difficoltà nel stipulare un'intesa tra l'Islam e l'Italia, ha respinto l'accusa di "fanatismo" e "razzismo".

Poi ha precisato: "Se tutte le confessioni religiose hanno sottoscritto un accordo con lo Stato italiano, ognuno può e deve credere nel Dio che vuole”, ma “fino a che la confessione islamica non riconoscerà un accordo con lo Stato italiano, sia nostro dovere non concedere nessuna spazio a chi non riconosce la supremazia del diritto” rispetto ad altre questioni.