Il Senato commemora Silvio Berlusconi. Il vergognoso sfregio in Aula dei 5 Stelle

Ennesimo sgarbo, ennesima dimostrazione di bassezza istituzionale, quest'oggi da parte del manipolo di eletti del Movimento 5 stelle a Palazzo Lombardia. Alla richiesta di minuto di silenzio da parte del presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, per Silvio Berlusconi gli esponenti grillini e un eletto tra le fila del Partito democratico, Paolo Romano, sono usciti dall'aula in aperta contestazione con il ricordo istituzionale, l'unico, promosso dalla Regione Lombardia.

Si sono susseguiti in aula i ricordi di chi lo ha conosciuto e ci ha lavorato gomito a gomito, ma anche di chi ne ha seguito il lavoro a distanza, apprezzandone le modalità di applicazione. Tra gli interventi anche quello di Attilio Fontana, che ha sottolineato come il Cavaliere in tutta la sua esistenza abbia incarnato i valori e la mentalità della Lombardia, " capace di incarnare la perfetta sintesi fra volontà e spirito pragmatico dei lombardi. La cultura del fare, un 'Presidente operaio', come lui stesso voleva definirsi, con la determinazione di volere sempre incidere grazie al temperamento indomito di chi non si arrende mai ". È al termine degli interventi di tutti i consiglieri che si sono iscritti per fornire il loro ricordo del presidente Berlusconi, che Federico Romani ha chiesto che venisse osservato il minuto di silenzio, forma di rispetto universale in un contesto commemorativo.

" Abbiamo abbandonato l'aula perché non avevamo alcuna intenzione di essere spettatori dell'ennesimo tentativo di strumentalizzazione ", accusano dal Movimento 5 stelle, che ha anche avuto da obiettare sulla scelta da parte di Attilio Fontana e della giunta di intitolare il belvedere di Palazzo Lombardia al Cavaliere. " La scorsa settimana la comunità del M5s ha immediatamente manifestato il proprio cordoglio, questo affanno nel dover dedicargli qualcosa pare il tentativo di imbiancare le crepe, che anche ieri sono emerse in maniera palese all'interno di questa maggioranza ", proseguono. Scelta diversa da parte del M5s nazionale, che alle commemorazioni in Senato, nel " rispetto nei confronti della famiglia e della comunità politica che ha perso il suo leader ", durante la seduta " siederanno sui banchi dell'opposizione. Allo stesso tempo, però, senza alcuna forma di ipocrisia, e in linea con i nostri valori e la nostra storia, nessuno dei parlamentari prenderà la parola ".