Studenti con disabilità, c'è il via libera per i decreti sui percorsi di specializzazione dei docenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, che è costituito da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, da esponenti del mondo delle associazioni delle persone con disabilità, oltre che da componenti di altre amministrazioni, ha tenuto una seduta per pronunciarsi sui decreti ministeriali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 71/2024. Il parere è stato positivo. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha dichiarato di aver " fortemente voluto, in sede di conversione del decreto-legge 71/2024, che vi fosse il parere dell'Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica nell’iter di perfezionamento dei decreti, che mirano a rafforzare l’effettività del diritto allo studio delle nostre studentesse e dei nostri studenti con disabilità ".