"La sua bocca puzza di tirannia". Così il giornalista russo pro Putin ha insultato Picierno

"La sua bocca puzza di tirannia". Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, è stata insultata così in diretta tivù da Vladimir Soloviev a causa del post con cui l’eurodeputata dem ha chiesto e ottenuto di impedire che il giornalista russo intervenisse nel corso del programma condotto da Massimo Giletti.

"Giletti annuncia che ospiterà nella sua trasmissione su Rai 3 Soloviev, che è un propagandista russo colpito da sanzioni Ue”, dice il giornalista leggendo il post in cui Pina Picierno si è rivolta al direttore di rete e alla commissione di Vigilanza Rai per stoppare il suo intervento perché “il servizio pubblico italiano – si legge ancora nel post - non può essere megafono per la disinformazione russa".

A questo punto il giornalista nel suo monologo nello studio di Rossija 1ha risposto con un attacco durissimo: "Ecco cosa devi capire miserabile bestia pietosa: che vai contro tutti i principi della democrazia europea". E poi, parlando in italiano, Soloviev ha detto: "Ma va', idiota patentata". E ha proseguito in russo: "Se tu osi, schifosa bestia, accusare me di disinformazione, allora cosa diresti di Donald Trump che sostiene che voi europei siete dei bugiardi?”. E ancora: “Cosa dici al cyber king americano Sachs che sostiene che la vostra russofobia è 'pazzesca' (in italiano, ndr.)? Siete impazziti? Vergogna della razza umana", ha detto usando nuovamente l’italiano. “Ecco chi sei. E notate: si intromettono negli affari del giornalismo italiano, ma hanno paura di intromettersi nelle elezioni romene".

Su X è arrivata subito la solidarietà del Parlamento europeo alla Picierno in quanto “bersaglio di inaccettabili attacchi” e da Bruxelles arriva l’ammonimento: “Il Parlamento europeo sostiene fermamente la democrazia e la libertà di espressione, e si oppone a tutte le forme di incitamento all'odio". Nicola Zingaretti, capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, su X si scaglia “contro gli ennesimi vergognosi attacchi che arrivano dalla Russia” che definisce “una sequela di insulti gravi, volgari e inaccettabili che non scalfiranno in tutti noi la determinazione di continuare a dire la verità". Anche Stefano Bonaccini, presidente del Pd, ha espresso la sua solidarietà alla Picierno “attaccata e insultata indegnamente dal propagandista di Putin, Soloviev” e ha aggiunto: “L’Europa è più forte di chi la vuole indebolire con menzogne e disinformazione". Carlo Calenda su X non ha usato mezzi termini: “Feccia russa. Solidarietà a Pina Picierno". Il senatore dem Filippo Sensi ha sentenziato: “Sono solo medaglie gli insulti dei putinisti e della loro orrenda propaganda".

Infine,, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l’Attuazione del programma, ha espresso la sua solidarietà alla Picierno "per gli ignobili insulti che le sono stati rivolti sulla tv di Stato russa dal propagandista putiniano Vladimir Solovyev". Fazzolari ha aggiunto: "Gli improperi di personaggi di tale risma, abituati a piegare la realtà e il buonsenso alla propaganda di regime, sono una medaglia per chi li riceve”.