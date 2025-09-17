"Sua madre è israeliana". Così Potere al popolo aggredisce il deputato di Avs

"Sua madre è israeliana". Così una giovane militante di Potere al Popolo ha aggredito verbalmente il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli che cercava, come suo solito, di denunciare con un video sui social il degrado nella sua Napoli.

"A me non mi sta bene uno che fa finta di essere di sinistra", incalza la ragazza. Borrelli, dal canto suo, passa al contrattacco e dice: "E lei sarebbe di sinistra? Lei è una radical chic esaltata". La ragazza, poi, con voce sempre più forte arriva addirittura a gridare: "Lei è un razzista". Il cortocircuito della sinistra estrema è totale. Un altro ragazzo incalza e accusa Borrelli di essere "un parlamentare pagato con i soldi pubblici che va in giro a fare i video". Il deputato di Avs, a quel punto, si difende: "Esattamente, sono sempre in prima linea". Lo scontro è totale.

"Abbiamo scoperto che i militanti che mi hanno insultato del partito politico che ha partecipato alle occupazioni abusive delle case: Potere al popolo che odia Alleanza Verdi e Sinistra", sentenzia Borrelli. Che poi aggiunge: "Sono legati da sempre ad ambienti molto pericolosi della sinistra extraparlamentare". Il ragazzo, poi, chiede più volte al deputato:"Lei dove stava quando si trattava di protestare contro le discariche abusive?". Un'accusa che tocca nel profondo il deputato ambientalista Borrelli che risponde: "Io c'ero sempre, ma mai con i violenti. Mai con chi lancia le molotov".

In un secondo video, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra ha detto che il diverbio è nato mentre denunciava una situazione di malcostume e degrado: "Il primo attacco che mi hanno fatto è stata: 'Poi tu te la fai con Simone Cicalone che va ai convegni di Forza Italia'". A quel punto, lo youtuber romano ha spiegato di aver partecipato all'evento di FdI Atreju ad una tavola rotonda sulle occupazioni abusive.

Borrelli, poi, precisa: "Io interagisco con chiunque, a prescindere dai convegni a cui partecipa". Il deputato, infine, si difende: "Mia madre è cattolica, non israeliana. Ma anche se lo fosse? Questa è la vera forma di razzismo".