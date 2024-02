"Sul palco un pezzo di Mare Jonio". E la Ong dei migranti ringrazia Ghali

I propositi di non portare la politica sul palco dell'Ariston non sono stati rispettati. Ed era immaginabile. Ma non si è nemmeno cercato di offrire il contraddittorio quando ci si è resi conto che gli artisti sul palco erano tutti orientati nella stessa direzione, in una serie di proclami pro-Palestina contro lo Stato di Israele. Propositi di neutralità violati e solo in un secondo momento, al festival di Sanremo ormai concluso, dalla Rai sono arrivate dichiarazioni a sostegno di Israele, che da giorni lamenta uno sbilanciamento. Ma al di là di questo c'è un altro elemento che ai più sembra essere sfuggito, ossia il manifesto all'immigrazione di Ghali, cantante di origine tunisina, che oltre ai proclami in favore della Palestina ha proseguito la sua narrazione no-border.

Tutto questo a partire dal brano portato in gara a Sanremo, Casa mia. In una barra della canzone, l'artista dice: " Casa mia|Casa tua|Che differenza c’è?|Non c’è|Ma qual è casa mia|Ma qual è casa tua|Ma qual è casa mia|Dal cielo è uguale, giuro ". Parole per le quali durante il Festival è stato ringraziato dalla Ong Mediterranea, una di quelle che con le sue navi porta i migranti in Italia. Tra il cantante tunisino nato in Italia e l'organizzazione non governativa esiste un legame che nasce diversi anni fa e che ha portato anche Ghali a regalare alla Ong una lancia di salvataggio per la Mare Jonio, nave di Mediterranea, che per altro proprio in questi giorni è di nuovo in polemica con l'Italia perché la sua nave ammiraglia, la Ocean Viking, è stata sottoposta a un nuovo fermo amministrativo di 20 giorni per l'ennesima violazione del decreto Piantedosi.