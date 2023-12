Superbonus, trovata l'intesa: c'è la sanatoria che tutela i redditi bassi

Quattro decreti fiscali e il decreto Milleproroghe al centro del Consiglio dei ministri in programma oggi, riflettori accesi sopratttutto sul superbonus. Dopo giorni di trattative, sarebbe arrivata la fumata bianca sul dossier: secondo quanto si apprende da diverse fonti di maggioranza e di governo, prima del Cdm si sarebbero riuniti i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano. Secondo quanto stabilito, l'intervento non verrebbe inserito nel decreto Milleprorghe ma in un provvedimento ad hoc.

Per il superbonus non sarà dunque prevista una proroga ma una misura mirata. In attesa della conferma di Palazzo Chigi, emerge grande soddisfazione da casa Forza Italia: "Accordo positivo su Superbonus. Grazie all'impegno di Forza Italia saranno tutelati imprese e cittadini, soprattutto quelli più deboli che non dovranno restituire soldi per i lavori non conclusi e verranno sostenuti per completarli. Passa la linea del Buongoverno di Forza Italia", si legge nella breve nota diramata sui social network. Ricordiamo che gli azzurri nelle ultime ore hanno spinto per arrivare ad una soluzione con un provvedimento autonomo, una soluzione per "tutelare le imprese ed evitare ai cittadini il rischio di dover restituire allo Stato soldi per i lavori non conclusi" , ha spiegato il segretario azzurro Antonio Tajani ai nostri microfoni.

Superbonus ma non solo. L'ultimo Consiglio dei ministri del 2023 presieduto dal già citato vicepremier Tajani per l'assenza del primo ministro Giorgia Meloni - a casa perché colpita dalla sindrome otolitica - vedrò all'ordine del giorno il decreto legge Milleproroghe e un pacchetto di decreti attuativi della delega fiscale all'esame definitivo, riguardanti lrpef, statuto del contribuente, contenzioso tributario e cooperative compliance. Ricordiamo che i quattro decreti fiscali sono stati stilati per rendere il sistema più semplice ed equo, in particolare l'intervento sugli scaglioni Irpef era atteso al precedente Consiglio dei ministri, salvo poi essere stato posticipato per renderlo coerente con la Finanziaria in esame al Parlamento. Sul tavolo anche i decreti legislativi in materia di adempimento collaborativo, contenzioso tributario e quello per le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente. Si profila una strada in discesa per l'esecutivo, considerando che il principale ostacolo era rappresentato proprio dal bonus edilizio al 110 per cento.