Tajani: "Aderiamo alla dichiarazione dell'Onu sullo Stato palestinese"

Nessun tentennamento da parte del governo italiano. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio, nel corso di una iniziativa a Palermo ha confermato l'adesione del nostro Paese ad un percorso politico e diplomatico per la costruzione di uno Stato palestinese. "Il 22 settembre a New York aderiremo con convinzione a una dichiarazione nell'ambito delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di costruire uno Stato palestinese e far cessare le ostilità".

"Siamo al fianco del Libano - ha ribadito il ministro - anche attraverso il comando della missione Unifil. La missione, attualmente guidata dal generale Abagnara, ha un ruolo chiave per il rafforzamento delle forze armate libanesi".

Tajani si è soffermato anche sul Mediterraneo. "Il Mare Nostrum non deve essere più associato alle morti. Lavoriamo con i partner della sponda Sud per combattere le reti criminali dei trafficanti di esseri umani e per promuovere la crescita attraverso partenariati paritari, nello spirito anche del Piano Mattei. L'Italia vuole essere lo snodo energetico dell'Europa nel Mediterraneo - prosegue - grazie a una rete di connessioni che ha nel nostro paese il proprio terminale.

Anche per questo siamo protagonisti nel progetto del Corridoio economico e logistico Imec, la Via del Cotone, a cui le nostre imprese possono dare un contributo decisivo. Perché dove passano le merci, non passano le armi. Grazie al nostro forte impegno e al gioco di squadra - ha concluso - puntiamo a rendere l'Italia protagonista in Europa, nel Mediterraneo e nel mondo".