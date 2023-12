Tajani: "Nessuna polemica con Salvini, ma mai alleati di Afd e Le Pen"

"Salvini è un alleato e può esserlo anche in Europa, ma noi non faremo mai un'alleanza con Afd e con la signora Le Pen". Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando a margine del 'Transatlantic Award Gala Dinner' organizzato dall'American Chamber of Commerce in Italy a Milano, ribadisce di essere favorevole a "un'alleanza di centrodestra tra conservatori, liberali e popolari" a Bruxelles.

"Questo è noto e non ha nulla che vedere con l'Italia e con il governo. Nessun inciucio, ma dobbiamo dare stabilità all'Europa ed essere realisti" , spiega il leader di Forza Italia che taglia corto: "Con Matteo Salvini i rapporti sono ottimi, non c'è nessuna polemica". Il leader del Carroccio, infatti, aveva attaccato anche la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, colpevole di voler "riproporre l'inciucio con le sinistre, che ha portato l'Europa ai problemi di oggi" a differenza di " chi pensa ad un futuro di benessere fondato su lavoro, sicurezza e libertà, guidato dal centrodestra unito anche a Bruxelles".