"Tanti auguri, Befana". Il sindaco di Trieste e il fotomontaggio di Elly Schlein

Il commento "Tanti auguri Befana" accanto a un fotomontaggio in cui la segretaria del Pd, Elly Schlein, viene rappresentata travestita da befana. È polemica dopo il post pubblicato sui social dal sindaco di Trieste di centrodestra, Roberto Dipiazza. I presidenti dei gruppi parlamentari del Pd di Senato e Camera, Francesco Boccia e Chiara Braga, e il capo delegazione dem a Bruxelles, Nicola Zingaretti, in una nota congiunta commentano: "È davvero grave il gesto compiuto dal sindaco di Trieste Dipiazza. Un sindaco, che rappresenta le istituzioni, in un giorno come questo, con le salme dei ragazzi morti a Crans Montana appena arrivate in Italia, non trova di meglio che insultare e offendere la segretaria del Pd. Un sindaco non nuovo a comportamenti sessisti e offensivi nei riguardi delle donne e che con questo gesto, fatto con la convinzione di risultare simpatico, mostra tutta la grettezza, la volgarità e la miseria di una cultura di destra in cui la denigrazione dell'avversario politico è abituale".

"Ci auguriamo - concludono - che il sindaco di Trieste al più presto chieda scusa alla comunità del Pd e alla sua segretaria. E ci aspettiamo che dai partiti che sostengono Dipiazza, anche a livello nazionale, a partire da Giorgia Meloni , ci sia una pronta presa di distanza".