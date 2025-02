Tanti regali ai bimbi dei centri anti violenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Per i bimbi dei Centri anti violenza e delle Case rifugio è di nuovo Natale. Sono stati consegnati i doni raccolti a Palazzo Lombardia durante l'iniziativa «Giocattolo sospeso» organizzata lo scorso dicembre. I regali, raccolti anche grazie alla generosità dei dipendenti regionali, sono stati consegnati ai rappresentanti di diversi centri del territorio che li distribuiranno ai loro piccoli ospiti. Ancora una volta, ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, presente alla cerimonia di consegna, «i lombardi dimostrano di avere un grande cuore; anno dopo anno, il raccoglitore che installiamo a dicembre all'ingresso principale del nostro palazzo per fare in modo che chiunque possa lasciare un giocattolo come gesto di solidarietà, raccoglie adesioni sempre maggiori. È una testimonianza tangibile di quanto sia generosa la nostra gente. I lombardi non si dimenticano mai di chi è meno fortunato o sta passando un momento di difficoltà. A loro, e in particolare ai dipendenti della Regione, va il nostro ringraziamento».

Quest'anno la Regione ha scelto di devolvere i doni dei tanti generosi rimasti anonimi a quei bambini che insieme alle loro mamme stanno affrontando il non semplice percorso di fuoriuscita da situazioni di violenza. Sono stati distribuiti più di 300 giocattoli.