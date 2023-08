Taxi, Rc auto, autovelox e tariffe per i voli: le mosse del governo sulla mobilità

Riforma del settore Taxi e del Codice della Strada. Ma anche stretta ai prezzi gonfiati dei voli e nuove regole per la polizza Rc Auto: dalla facoltà di poterla sospendere volontariamente fino a nove mesi all`obbligatorietà per monopattini e biciclette elettriche. Sono tante le misure che, anche in queste ore, il governo sta mettendo a punto per migliorare la mobilità degli italiani. Lunedì il consiglio dei ministri tornerà a riunirsi per varare il dl Asset, che al suo interno prevede anche fondi per 50 milioni di euro (in tre anni) per la manutenzione delle strade nei piccoli comuni.

Verso il 20% di licenze in più. Incentivi per vetture green

In arrivo un aumento fino al 20% delle licenze taxi attualmente in circolazione, tramite nuovi bandi allestiti dai Comuni, accompagnato da fondi per l`incentivo alla conversione ecologica del parco delle auto bianche e degli Ncc. Queste sarebbero le misure previste dal decreto in lavorazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made In Italy e del Ministero dei Trasporti sul riordino del settore del trasporto pubblico non di linea. Ieri, intanto, il ministro a capo del Mimit, Adolfo Urso, ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni degli Ncc alle quali ha illustrato, come già fatto con le rappresentanze del settore taxi e con l`Anci, le misure allo studio. «Con il decreto che presenteremo lunedì d`intesa con il Mit - ha commentato Urso - si apre un percorso di riforma legislativa per un settore strategico per il Paese, che dovrà portare a maggior efficienza e trasparenza anche a fronte della significativa crescita dell`afflusso di turisti stranieri» tra Giubileo del 2025 e Olimpiadi di Milano-Cortina.

Freno a tariffe "gonfiate" e profilazione degli utenti

Il governo agisce per arginare il caro incontrollato dei voli. Secondo la bozza del decreto omnibus Asset e investimenti atteso lunedì al cdm, infatti, la fissazione dinamica delle tariffe aeree, in base al tempo della prenotazione, è vietata ad alcune condizioni: se è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole, se avviene durante un picco di domanda e conduce ad un prezzo di vendita, del biglietto o dei servizi accessori, del 200% superiore alla tariffa media del volo. In tali casi è inoltre vietato fissare le tariffe in base alla profilazione web degli utenti o sul dispositivo usato, se questo comporta un pregiudizio economico per l`utente. Il dl prevede anche un tetto alle tariffe. Nello specifico, si prevede che, nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico, l`amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, «fissa in ogni caso i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari».

Assicurazione obbligatoria per monopattini ed ecobike

Le norme approvate giovedì dal Consiglio dei ministri hanno reso obbligatoria l`assicurazione per i veicoli elettrici leggeri, tra cui monopattini e biciclette. Una decisione che non cambierà granché la vita alle società di sharing che operano nelle grandi città italiane. «Il settore della sharing mobility è già stato regolamentato e già prevedeva l`assicurazione obbligatoria quindi per noi non cambierà nulla», spiega il presidente di Assosharing, Matteo Tanzilli, «la norma varata dal Consiglio dei ministri, che recepisce una direttiva europea, riguarderà i mezzi privati». Pertanto, qualunque cittadino privato in possesso di un monopattino dovrà attivarsi per assicurare il suo mezzo. I veicoli leggeri che dovranno sottoporsi a copertura assicurativa saranno individuati con un apposito decreto del Ministero delle Imprese, dei Trasporti e dell`Interno che dovrà essere adottato entro 90 giorni dal decreto da poco varato. In ogni caso è già previsto che le sedie rotelle utilizzate da persone con disabilità non saranno tra questi.

Giro di vite sugli autovelox e sul cellulare alla guida

Il governo è al lavoro anche per migliorare la sicurezza stradale. Il nuovo Codice della Strada, che ha iniziato il suo iter parlamentare, prevede norme più severe sull`uso di alcol e droghe alla guida, con la revoca della patente fino a tre anni per chi è recidivo. Allo stesso modo è prevista la sospensione della patente anche per chi viene sorpreso a usare il cellulare mentre sta guidando. Il giro di vite, tuttavia, è anche per gli autovelox, spesso utilizzati dai Comuni per fare cassa: arriveranno criteri uniformi a livello nazionale per regolarne funzionamento e collocazione. Il nuovo Codice si dedica un capitolo ai monopattini, per i quali si richiede l`obbligo targa, casco, luci e assicurazione. Inoltre, non potranno circolare al di fuori dei centri urbani. Tra le altre novità previste dal governo, inoltre, ci sarà la facoltà per i possessori di una polizza Rc Auto di poterla sospendere per un massimo di nove mesi nell`arco dell`anno. Una facoltà prima limitata dalle prassi delle compagnie assicurative.