La telefonata, i complimenti, il governo: Giorgia Meloni esulta per Rocca e Fontana

Già pochi minuti dopo la chiusura dei seggi era chiaro che il centrodestra avrebbe vinto sia nel Lazio che in Lombardia. Francesco Rocca e Attilio Fontana hanno surclassato i candidati del centrosinistra con risultati netti. Quando i numeri sono stati netti e non più ribaltabili, Giorgia Meloni ha commentato sui suoi social il risultato elettorale, complimentandosi con i due candidati: " Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia ".

Per la leader di Fdi si tratta di " un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del governo ". C'è ovviamente soddisfazione da parte del presidente del Consiglio, sia per aver confermato la presidenza in Lombardia sia per aver conquistato la Regione Lazio dopo lunghi anni di amministrazione di centrosinistra. La Meloni ha già chiamato quelli che, tra qualche ora, verranno ufficialmente eletti governatori e, a quanto si apprende, si è congratulata con loro e ha espresso a entrambi soddisfazione per un risultato netto.

I sodali di Giorgia Meloni hanno riconosciuto al presidente del Consiglio il merito della vittoria alle elezioni regionali, come sottolineato dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. " Giorgia Meloni ha saputo di nuovo unire il centrodestra. Sento le parole anche degli altri leader, Salvini e Berlusconi: tutti hanno sempre sottolineato che è una stagione di grande coesione ritrovata, perché negli ultimi anni questa coesione è stata molto altalenante, e quindi il merito principale, quando una squadra vince, è di chi conduce ", ha detto il ministro dell'Agricoltura.