Regionali, centrodestra a valanga in Lombardia e Lazio | La diretta

Chiusa la due giorni di votazioni per il rinnovo dei Consiglio regionali in Lombardia e Lazio. Urne aperte domenica e lunedì ma affluenza in calo rispetto alla tornata elettorale precedente. L'affluenza della giornata di domenica è stata complessivamente del 29.72% (31.78% in Lombardia e 26.28% nel Lazio), una percentuale nettamente inferiore rispetto a cinque anni fa (73,1% in Lombardia e del 66,5% nel Lazio), quando però si votava in una sola giornata. Nel Lazio, a contendersi la vittoria ci sono ‎Alessio D'Amato per il Partito democratico, Francesco Rocca per la coalizione di centrodestra e ‎Donatella Bianchi per il Movimento 5 stelle. In Lombardia, invece, i candidati sono Attilio Fontana per la coalizione di centrodestra, Letizia Moratti per il Terzo polo e Pierfrancesco Majorino per il ticket Pd-M5s. Davanti alla bassa affluenza alle urne, tutti i partiti sono concordi: è un problema. C'è una forte disaffezione negli italiani nei confronti della politica, che si esprime nell'astensione sia per gli appuntamenti importanti che per quelli meno. "Serve più sintonia col Paese", è questa la ricetta che da più parti presentano come soluzione al problema della distanza della politica dai problemi reali dei cittadini, che evidentemente faticano a sentirsi rappresentati.

Lombardia

Primi exit-poll Opinioni Italia per la Rai nella corsa per Palazzo Lombardia vedono Attilio Fontana nettamente in vantaggio, con una forbice compresa tra il 49,5 e il 53,5 percento. Pierfrancesco Majorino è atteso in una forbice compresa tra il 33 e il 37 percento. Letizia Moratti, invece, è data in una forbice tra il 9.5 e il 13.5 percento.

Lazio

Anche nel Lazio il centrodestra con Francesco Rocca è nettamente in vantaggio con una forbice compresa tra il 50.5 e il 54.5 percento. Alessio D'Amato, invece, è dato in una forbice tra il 30 e il 34 percento. Donatella Bianchi è data in una forbice tra il 10.5 e il 14.5 percento.