Terremoto 2016: nei primi sei mesi del 2023 record di erogazioni

Il 24 agosto del 2016, un sisma devastò il centro Italia. Fu l'inizio di uno sciame che perdurò fino all'autunno con conseguenze drammatiche per la popolazione e gli abitati. Sono trascorsi 7 anni da quel giorno e l'opera di ricostruzione non si è mai interrotta. Tanti passi in avanti sono stati fatti per ripristinare i paesi distrutti dai terremoti e continuano a proseguire gli interventi di finanziamento per portare avanti la ricostruzione. Come riferisce una nota della presidenza del Consiglio, nei primi 6 mesi del 2023 sono stati erogati 611 milioni di euro, il 22% in più rispetto all'anno precedente.

La struttura commissariale istituita in merito, alla vigilia dell'anniversario rende noto che nei primi sette mesi di mandato il Commissario al Sisma 2016 ha emanato 15 Ordinanze speciali, 18 Ordinanze ordinarie e 23 Ordinanze attuative del Piano complementare sisma, per un totale di circa 600 decreti, per un valore di 461 milioni di euro. Sono state presentate 28.855 richieste di contributo su un totale di circa 50.000, di cui 17.478 hanno ottenuto un decreto di concessione. Al momento, sono complessivamente 14.211 i nuclei familiari che usufruiscono di una forma di assistenza abitativa: si tratta complessivamente di oltre 30 mila cittadini. " Moltissimo resta ancora da fare rispetto a un evento che non ha precedenti nella storia repubblicana, dal momento che gli sfollati furono 41mila, il territorio coinvolto è popolato da 600 mila abitanti, l'area del cratere è di 8mila km quadrati e il danno complessivo stimato è di 28 miliardi di euro ", spiega Guido Castelli, commissario straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione sisma 2016.

Nel solo mese di luglio, relativamente alla ricostruzione privata, sono stati 131 i milioni erogati da Cassa depositi e prestiti, il valore più elevato dall’avvio dell’operatività del sistema nell'agosto 2017. Un trend in crescita confermato anche dalle erogazioni nel mese di agosto: al giorno 10, infatti, sono stati erogati quasi 58 milioni di euro con una crescita del 48% rispetto alla stessa data del 2022. Più in generale, tutti i valori del 2023 (ad eccezione di gennaio) risultano essere superiori rispetto a quelli registrati negli anni precedenti. Già a febbraio 2023 l’importo erogato aveva superato la soglia dei 100 milioni di euro.

Un passaggio fondamentale di questa legislatura, che ha segnato un'importante discontinuità con il passato recente è stata la conversione in legge, nel marzo 2023, del Decreto Legge Ricostruzione. Con questo provvedimento sono state varate misure particolarmente rilevanti di snellimento e di accelerazione, che hanno posto le premesse per lo sblocco potenziale di molteplici procedure di ricostruzione.