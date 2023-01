Terzo Polo, Renzi: "Partito unico entro il 2024"

“Il nostro lavoro è chiaro che porterà al partito unico” . Matteo Renzi si porta avanti con i lavori e disegna il futuro programmatico del Terzo Polo. Il leader di Italia Viva e il segretario di Azione, lo scorso mese, avevano già siglato l’atto di costruzione di una nuova Federazione. Un patto sottoscritto dai due esponenti del Terzo Polo in vista del salto definitivo: la creazione di un partito unico entro le elezioni europee del 2024.

Il nuovo partito unico

Matteo Renzi è intervenuto a margine dell’appuntamento “Le sfide della liberal democrazia in Europa. Come rafforzare Renew Europe e Partito democratico europeo”, un incontro promosso a Milano da Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe. L’intento politico del leader di Italia Viva è manifesto: “Il nostro lavoro porterà al partito unico” .

L’obiettivo temporale è arrivarci entro le elezioni europee che si terranno il prossimo anno. “Arriviamoci alle europee del 2024 determinati ad essere oltre la doppia cifra e la seconda delegazione di Renew Europe al Parlamento europeo” . I prossimi passi politici del Terzo Polo sembrerebbero tracciati: consolidare e aumentare la base elettorale all’interno dei confini nazionali, creare un “partito unico dei liberali” e solo allora, imporsi a livello europeo. Renzi non vuole escludere a priori +Europa dal progetto e lascia le porte aperte ad una parte del mondo popolare. “Sarei felice che ci fosse anche Più Europa, le sgradevolezze ricevute le mettiamo da parte” è l’auspicio del leader di Italia Viva che aggiunge, “C’è spazio anche per avere un pezzettino di mondo popolare perché stanno stretti sia a sinistra che a destra”. E il leader di Azione Carlo Calenda lo segue a ruota: "Il partito unico nascerà non come la somma di Italia Viva e Azione, ma come progetto aperto alle forze riformiste di centro sinistra e centrodestra" .

La stoccata contro il "campo largo"