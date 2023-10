Berlusconi al Famedio in nome nostro | Firma la petizione

Federica Borrelli ha lanciato una petizione dal nome eloquente: "Berlusconi al Famedio, non in nome nostro". Che chiede di vietare a Silvio Berlusconi l'onore del Famedio, il cimitero dei grandi di Milano. Una raccolta firme che ha già dei padrini eccellenti della solita sinistra radical chic di Milano. Il Giornale risponde attraverso una contropetizione "Berlusconi al Famedio in nome nostro", una raccolta firme per chiedere al Comune di Milano non ascoltare le sirene della sinistra e di tenere fede al suo impegno. Un impegno fondato sulla grandezza civica e morale del Cavaliere provata senza tema di smentita dalla sua famiglia, che ha sorpreso il mondo non solo per l'attaccamento al padre ma per dignità, compattezza, senso di responsabilità.

