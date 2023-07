"Ti aspetto fuori...". Il gesto choc del grillino in Parlamento

L'aula di Montecitorio come un saloon. Il dibattito parlamentare come un western all'italiana: approvate l'emendamento, altrimenti ci arrabbiamo. Nell'odierna discussione sulla proposta di legge per l'istituzione della commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia da Covid è scoppiata la bagarre. Secondo quanto denunciato dal deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, a un tratto gli animi si sarebbero scaldati e il vicepresidente del M5S Riccardo Ricciardi si sarebbe rivolto al collega con gesti sconvenienti.

"Voglio segnalare all'aula, e chiedo che venga verificato e che ci siano i dovuti provvedimenti, che il vicepresidente del M5S Ricciardi ha fatto il segno, come se fossimo in un'osteria da bar, 'ti aspetto fuori, vieni fuori'. Credo che sia indecoroso verso quest'aula e che debba essere gravemente sanzionato perché questo è un atteggiamento indecente, bulletti che vogliono fare gli arroganti...", ha reclamato Donzelli in Parlamento, sottoponendo la propria denuncia alla presidenza di turno. Il presunto gestaccio sarebbe scattato nel corso dell'animato dibattito sulla suddetta proposta di legge, segnato dalla bocciatura di alcuni emendamenti delle opposizioni per includere nel testo anche l'operato delle Regioni.

Alle conseguenti rimostranze arrivate dall'area progressista si sarebbe però aggiunto quel gesto rivolto - secondo quanto raccontato - allo stesso Donzelli. Alle proteste sollevate da quest'ultimo ha subito risposto il vice presidente della Camera Fabio Rampelli. "Io non ne ho avuto contezza, nel caso fosse accaduto spero che il deputato Ricciardi intenda scusarsi. In caso contrario andremo a verificare con i filmati", poi ", ha osservato l'esponente politico. E poi ancora: "Non mi pare che intenda scusarsi, quindi andremo alla verifica".

Per capire cosa davvero sia accaduto, dunque, interverrà il "Var" di Montecitorio. Ma - ci sia concessa l'ironia - proviamo intanto a immaginarci l'ipotetica scena da saloon: Ricky Ricciardi vs Tex Donzelli. Sguardi tesi, occhiate di fuoco e infine quel presunto gesto di sfida interpretato dal deputato come "arrogante, indecente". Per ora il parlamentare grillino non ha smentito né confermato quella ricostruzione, né si registrano scuse pubbliche da parte sua. E sui social c'è già chi scherza sulla fantomatica sfida all'arma bianca: "Secondo voi chi le busca?". Le immagini chiariranno tutto, ma quanto riportato da Donzelli non restituisce certo un'immagine edificante della nostra politica.