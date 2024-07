"Ti spacco i denti". A Massa il consigliere Pd aggredisce il capogruppo della Lega

Ascolta ora 00:00 00:00

“Preso per il collo in Consiglio Comunale” . Così il giovane capogruppo della Lega a Massa, Filippo Frugoli, riassume la spiacevole giornata politica all’insegna della violenza. L’ultimo post pubblicato dall’esponente leghista, purtroppo, sgombra il campo da ogni equivoco: durante il consiglio comunale di ieri il capogruppo del Carroccio ha subito un’aggressione da parte del consigliere del Partito democratico, Stefano Alberti. Le immagini dell’aggressione, con tanto di referti medici e verbali del pronto soccorso, rappresentano solo la cima di un iceberg di violenza inaccettabile.

Ma facciamo un passo indietro. Nella giornata di ieri, a Massa, stando alla ricostruzione del capogruppo della Lega, si sta svolgendo il consiglio comunale. “Dopo aver fatto il mio intervento complimentandomi con l’Amministrazione per il lavoro svolto e per il miglioramento della città” , spiega Frugoli, il consigliere dem ha risposto con ironia, “facendo una battuta per criticarmi” . Nulla di grave, una semplice seppur accesa dialettica politica. “Battuta alla quale ho risposto con una semplice altra battuta – ribadisce il capogruppo - e ridendo poco dopo” . Da qui la situazione comincia a sfuggire di mano. “Quindi, Alberti ha iniziato a urlarmi frasi minacciose come 'ti spacco i denti', 'vieni fuori', e 'ti aspetto dopo', 'ridi ora che dopo non ridi senza 56 denti'” , scrive Frugoli sul proprio profilo Instagram.

Un’invettiva senza senso nei confronti del coordiatore regionale Lega giovani Toscana che, oltre a svilire l’aula democratica del consiglio comunale, mira a colpire il capogruppo solo sul piano personale. Ma dalle parole, tanto gravi quanto ancora innocenti, si è passati ai fatti. Al termine del consiglio, ricostruisce Frugoli, “Alberti mi ha aspettato e mi ha preso per il collo, strattonandomi, prima di venire preso di forza dai suoi colleghi e allontanato nonostante lui provasse a fare resistenza e venire verso di me” . Da parte del capogruppo della Lega nessuna reazione scomposta: “Io non ho reagito, mi sono pietrificato e rimasto immobile” . Il risultato, però, è altrettanto grave. “Ora – dice Frugoli – ho un livido sul collo, un po' di dolore e di spavento, ma sarebbe potuta finire in maniera molto peggiore” .

Da qui la conclusione tanto scontata quanto importante sull’uso della violenza in poltica. “Un comportamento del tutto fuori luogo e inaccettabile. È la violenza rossa” , conclude amaramente il capogruppo.

“La violenza non deve mai trovare spazio nel nostro lavoro e nella nostra società, un pessimo esempio anche per tanti giovani e cittadini che seguono il consiglio comunale”

E aggiunge:. Un episodio, l'ennesimo, sul quale i presunti democratici di sinistra dovranno riflettere.