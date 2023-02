"Tira la pietra...". Sale ancora la tensione anarchica, a Venezia occupata la Ca' Foscari

Si staglia all'orizzonte un nuovo weekend di tumulti nelle piazze italiane in solidarietà con Alfredo Cospito, recluso nel carcere di Opera in regime di 41 bis e in sciopero della fame. Gli anarchici ne hanno fatto un simbolo e sono pronti a creare disordini nelle piazze di tutto il Paese per chiederne la scarcerazione e l'abolizione del 41 bis. Nella serata di ieri, poi, si è aggiunta un'altra università al già lungo elenco di facoltà occupate, con la "presa" da parte degli anarchici della sede di San Sebastiano dell'università Ca' Foscari di Venezia. All'esterno, il solito striscione: " S. Seba occupata, no al 41 bis ". Tutto questo mentre a Milano, nei pressi di uno dei centri sociali più attivi, comparivano sui muri nuove scritte contro le forze dell'ordine e in solidarietà con Alfredo Cospito.

Che il clima nel nostro Paese sia incandescente è evidente. Si sta assistendo a una costante escalation e da sinistra non riescono a esprimersi in dissenso contro questi gesti. Condannare sarebbe troppo complicato per quella parte politica, che continua a coccolare gli estremisti per un pugno di voti nella speranza di recuperare terreno sul centrodestra, ma così facendo si rischia di creare uno strato-cuscinetto di "silenzio assenso" verso chi cerca di fare pressioni con la violenza contro lo Stato e le sue istituzioni.

" Gom pezzi di merda ", si legge su uno dei muri imbrattati in via Gola a Milano, una zona " dove antagonisti e anarchici fanno il bello e il cattivo tempo da fin troppo, col silenzio complice di Pd e compagni ", osserva in una nota Silvia Sardone, eurodeputata della Lega e coordinatrice del Carroccio a Milano. In quella via, infatti, si trova il centro sociale Cuore in Gola, uno dei più attivi di Milano, che occupa illegalmente un edificio. " Va sgomberato senza se e senza ma ", prosegue la coordinatrice della Lega di Milano, evidenziando l'urgenza di una presa di posizione, tanto più in questo momento storico così delicato. " Tira la pietra, non la cinghia ", si legge in un altro muro di quella zona, con l'immancabile firma anarchica. E poi ancora: " Abolire 41 bis, assassini ".

Da nord a sud, in questi giorni cresce la tensione e l'attenzione delle forze dell'ordine. Sono già state annunciate manifestazioni non autorizzate in tutta Italia ma sono quelle che si stanno organizzando nell'ombra a preoccupare maggiormente. Il timore maggiore è che gruppi estremisti possano infiltrarsi alla manifestazione pacifista contro la partecipazione del presidente dell'Ucraina Zelensky al festival di Sanremo, prevista per sabato proprio nella città dei fiori.