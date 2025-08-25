Toninelli e il delirante attacco contro la Meloni: "Perché si è fatta riprendere mentre accarezza il cane..."

Ogni occasione è buona per attaccare Giorgia Meloni e Danilo Toninelli ne offre un esaustivo esempio, prendendosela con il premier per la sua visita in un allevamento di cani. Pare incredibile, eppure c'è stato chi ha avuto da ridire anche su questo, come l'ex ministro Cinque Stelle. Comparso in un video, Toninelli parla a ruota libera con i suoi follower, scagliandosi contro il presidente del Consiglio.

Dall'interno della sua auto, l'ex ministro grillino parte con la sua filippica. "Giorgia Meloni che si fa riprendere con un cane che accarezza affettuosamente ricorda Berlusconi con Dudu. Ricordate quel barboncino bianco con cui lui si faceva riprendere costantemente per accaparrarsi l'elettorato, degli animalisti domestici, amanti dei cani e così via? Sta facendo la stessa cosa Meloni" , sentenzia Toninelli con aria saputa.

Insomma, per l'ex ministro si tratterebbe solo di propaganda. Accarezzare dei cani è fare propaganda. Un'interpretazione davvero singolare. Ma non finisce qui, perché l'invettiva continua: "Semplicemente un'operazione propagandistica per empatizzare, per diventare simpatica e familiare a tutti quegli italiani che sono decine di milioni che hanno un cane in casa. Quindi non pensate che l'abbia fatto così perché è capitato l'ha fatto per un'idea precisa, propaganda meloniana che è uno storytelling dove lei vuole dimostrare di essere dolce, familiare" . Chissà, magari arriverà anche un video del premier che coccola un gatto, allora. Per aggiudicarsi il favore dei gattofili. Toninelli, in ogni caso, prosegue nella sua analisi, perché pare ci sia un significato anche nella scelta della razza canina. "Quella del cane, la scelta del corso italiano è strategica perché è un cane e quindi avvicina tutti gli amanti dei cani, ma è anche un cane italiano forte e muscoloso per far vedere che lei è forte e muscolosa", spiega.

Il video di Danilo Toninelli ha provocato un certo trambusto sui social network, perché non sono mancati i commenti, alcuni anche spazientiti. "Pagliaccio. Ti brucia tanto che ti attacchi a tutto per farti passare il prurito.

Certe persone non hanno bisogno di farsi riprendere con animali domestici per accaparrarsi voti! È più probabile che serva a te

Impara a fare l'uomo e non il quaquaraquà", è il secco intervento di un utente. "", scrive invece un altro, categorico.