“Trasfiguri la realtà”. Vannacci demolisce la 5stelle in diretta: scontro in tv

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo scontro ideologico tra Movimento 5stelle e Lega, con il passare degli anni, è diventato sempre più aspro. Messe a confronto queste due forze politiche parlano una lingua diametralmente opposta. Un esempio che va in questa direzione è l’ultimo diverbio a distanza tra il generale della Lega, Roberto Vannacci e la deputata del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino, durante la trasmissione Lo Stato delle Cose su Rai Tre.

L'attacco dell'Appendino

I due esponenti politici, chiamati a rispondere alle domande incalzanti di Massimo Giletti, si sono esibiti in uno scontro appassionante dal punto di vista prettamente politico ma pesante a livello verbale. L’oggetto del contendere sono i dazi imposti dalla nuova amministrazione americana e le reazioni sia del governo italiano sia degli alleati europei. Appendino si è tolta subito qualche sassolino dalla scarpa accusando Vannacci di essere un “finto pacifista” che “a parole urla ma poi in Europa cala la testa”. Secondo la pentastellata il “Vannacci di una volta non esiste più”. “Quel Vannacci che si scagliava contro l’austerità, oggi condivide quel ministro Giorgetti che in Europa si è fatto imporre il patto di stabilità. Sottoscrive il fatto che la Lega, in Italia ha sempre votato per l’invio delle armi in Ucraina. Adesso sappiamo chi abbiamo in mano un finto pacifista che è pro austerità”, ha attaccato l’esponente del partito guidato da Conte.

La replica di Vannacci

Da qui la replica piccata del generale che, come spesso accade, non si sottrare al dibattito. “Sono contento di confrontarmi con una donna importante, purtroppo però trasfigura la realtà. Vannacci non si è mai definito pacifista, ma crede che questa guerra non fa comodo a nessuno e quindi bisogna terminarla. Io non sono un dogmatico, sono un pragmatico”, ha esordito l’eurodeputato leghista. Insomma, l’accusa principale è presto detto: “La dottoressa Appendino trasfigura la realtà”.

Il generale non si è limitato ad attacchi personali ma, al contrario, ha lanciato un j’accuse generale all’Unione europea.

“Qua parliamo di cose che ancora devono succedere e invece la crisi è attuale. E la crisi attuale non sono i dazi di Trump, ma sono le politiche scellerate che ha fatto l’Europa negli ultimi dieci anni sostenuti dal Movimento 5 Stelle”, ha concluso Vannacci.