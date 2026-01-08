Leggi il settimanale
Interni |L'iniziativa nelle scuole

"Tricolore simbolo di unità nazionale". La circolare del ministro Valditara per l'esposizione della bandiera nelle scuole

Il ministro dell'Istruzione ha inviato alle scuole una circolare in cui ricorda le modalità, tempi e condizioni di esposizione del tricolore all'indomani della Giornata nazionale della Bandiera

"Tricolore simbolo di unità nazionale". La circolare del ministro Valditara per l'esposizione della bandiera nelle scuole
00:00 00:00

All'indomani della ricorrenza del 7 gennaio, Giornata nazionale della Bandiera istituita con la legge 31 dicembre 1996, n.671 per celebrare la nascita del Tricolore e promuovere nelle comunità scolastiche la conoscenza dei valori fondativi della Repubblica, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza della bandiera italiana quale simbolo di unità di tutti gli italiani e segno distintivo dell'identità della nostra Nazione.

È fondamentale che gli studenti conoscano la storia e il valore costituzionale del Tricolore, come previsto, peraltro, dalle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica.

L'educazione al rispetto della bandiera passa anche attraverso la cura e la corretta esposizione della stessa sugli edifici scolastici.
A tal proposito si rammentano le disposizioni contenute nel D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, che regolano modalità, tempi e condizioni di esposizione della bandiera della Repubblica italiana e delle altre bandiere previste dalla normativa vigente.

Il regolamento prevede, tra l'altro, che le bandiere siano mantenute in buono stato di conservazione, esposte in modo

conforme e sostituite qualora risultino deteriorate, scolorite o non più idonee alla funzione rappresentativa loro attribuita.
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Prof. Giuseppe Valditara

