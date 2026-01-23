Turismo. Biancofiore (C’I): per il PET numeri straordinari, qualcuno ha ancora coraggio definirlo di nicchia?

La senatrice Biancofiore e presidente del gruppo civici d’Italia, Noi Moderati, UDC, parteciperà oggi nella sua veste di founder di Bauking, l’unica Ota al mondo dedicata a coloro che viaggiano con un animale domestico con sede a Bolzano nell’ acceleratore Noi Techpark, agli Stati Generali del turismo di Milano, dedicati al tema dell’underturism.
Su invito del ministero e del ministro del Turismo Santanchè, Biancofiore interverrà nel panel “I facilitatori del turismo” per dimostrare numeri alla mano che il Pet tourism non è undertourism ma piuttosto con una battuta “uppertourism” o come si dice nel settore, Upper end tourism, cioè un turismo ad alto valore con domanda evoluta. La richiesta di Biancofiore al ministro Santanchè, al mondo istituzionale e a tutto il settore Horeca, è quella di “sguinzagliare finalmente il turismo” affinché l’Italia, come ha già fatto con la delibera Enac che ammette nelle cabine delle nostre compagnie animali fini a 30 kg, guidi questa rivoluzione culturale e faccia assurgere il Pet Tourism al ruolo che merita.
Questo settore cresce di tre volte rispetto al turismo tradizionale, il rapporto è 3/4 % di Cagr mondiale di recupero dal covid contro una crescita media annua (CAGR): +9% / +12%, con un delta del 200% Spinto da trend strutturali, non ciclici: denatalità, umanizzazione dei pet, aumento dink, single & senior travellers, willingness to pay più alta. E precisamente in alcuni segmenti: ospitalità pet-inclusive premium: fino a +15% in più, trasporto (in-cabin, servizi accessori): +10–14%. “Qualcuno ha ancora il coraggio di chiamarlo turismo di nicchia o piuttosto è la nuova frontiera del turismo mondiale? Parliamo di milioni di persone al mondo, la stima è di un miliardo di persone al mondo che posseggono un animale domestico, che scelgono la destinazione in base a come verrà accolto il proprio Pet, ovvero in base a trasporti accessibili, strutture realmente pet inclusive, siti culturali visitabili con servizi veterinari, spazi outdoor, ristorazione attrezzata e regole chiare”, dichiara la senatrice Biancofiore.
Il Pet tourism “è anche una leva straordinaria per valorizzare territori meno conosciuti che si attrezzano e destagionalizzare i flussi. Perché chi viaggia con un animale domestico, intanto viaggia ovviamente tutto l’anno e cerca libertà, aria aperta, spazi, natura, Borghi, terme, montagne, laghi, cammini, stabilimenti balneari attrezzati accessibili, esperienze autentiche. Non certo turismo di massa e altra stagione. Questo significa che aree oggi considerate secondarie possono diventare destinazioni primarie se strutturate in modo pet inclusive e moltiplicare i margini per il settore”, continua la presidente del gruppo Civici d’Italia al Senato.
“Oltre il 60 % dei Pet Parents esclude a priori una destinazione se non è Pet inclusive, spendono il 40% in più e viaggiano anche fuori stagione, possiamo quindi permetterci di continuare a snobbarli? In un mondo con una forte denatalità e inversamente con più Pet, continuare a progettare il turismo come se i Pet non esistessero o fossero un semplice accessorio, non è conservatorismo ma è miopia economica.Attualmente si stima che tra mille divieti che sono un calvario, stiano viaggiando nel mondo col proprio Pet circa 540 milioni di persone, così divise 177 milioni in Asia e Oceania in fortissima crescita, 156 milioni in Nord America, 87 milioni in Europa, 50 milioni in Sud America e 28 milioni in Africa e Medio Oriente con una fortissima crescita negli emirati arabi. Si conferma pertanto che il Pet Tourism è il cosiddetto real game changer”, conclude Biancofiore.