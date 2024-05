Ubriaco si arrampica sul terrazzo: paura per l'ex M5s Ruocco: “Ho rivisto Shining”

Un grande, comprensibile spavento quello vissuto da Carla Ruocco nella notte tra sabato e domenica. Roma, quartiere Parioli: l’ex deputata del Movimento 5 Stelle, con una parentesi in Impegno Civico di Luigi Di Maio, ha dovuto fare i conti con le malefatte di un pilota ubriaco. Come riportato dal Tempo, l’uomo – un egiziano di 37 anni – si è arrampicato sul terrazzo dell’ex parlamentare, fino a entrarle in casa. “Scena terribile, ho rivisto Shining” , il racconto da brivido della Ruocco.

L’ex grillina è stata svegliata attorno alle 6.00 da alcuni colpi contro la finestra della terrazza del suo appartamento. “Sono andata a vedere: in piedi, proprio davanti a me, c’era un uomo che spingeva per entrare. È stato terribile” , la ricostruzione della Ruocco. Una volta visto l’uomo, un pilota della Saudi Arabian Airlines “vestito bene” , l’ex parlamentare si è rifugiata da una vicina e ha contattato immediatamente le forze dell’ordine.

La volante della polizia è arrivata dopo 40 minuti, ha proseguito l’ex presidente della Commissione parlamentare d’indagine sulle banche, e l’uomo è stato fermato mentre si trovava seduto sul divano della Ruocco. Il 37enne, in inglese, si è scusato per quanto accaduto e ha promesso di ripagare tutti i danni. La Ruocco ha presentato denuncia al Commissariato di Ponte Milvio, sul caso indagano anche la Digos e l’antiterrorismo, ma nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli sulla nottata “ movimentata ” dell’uomo.

Il quotidiano capitolino riporta che la polizia era già stata contattata alle 4.00 da altri vicini allarmati per le azioni dell’uomo, che si era attaccato ai citofoni fino a buttare giù la vetrata del portone.

Secondo una primissima ricostruzione, l’egiziano alloggiava insieme ad altri colleghi piloti nell’hotel Radisson Blu, a due passi dall’abitazione della Ruocco. In altri termini, in preda ai fumi dell’alcol, avrebbe, intrufolandosi nel terrazzo sbagliato.