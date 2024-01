"Israele ha sofferto, non neghi Stato a un altro popolo". Da Mattarella il monito per il "Giorno della memoria"

Sergio Mattarella, nel suo intervento dal Quirinale per il Giorno della memoria, ha ricordato i "Giusti", sottolineando come siano state " persone tra le più disparate: donne e uomini, laici e religiosi, partigiani e appartenenti alle forze dell'ordine, funzionari dello Stato, intellettuali, contadini. Accomunati dal coraggio, dalla rivolta contro la crudeltà, dal senso di umanità ". I "Giusti", ha aggiunto Mattarella, " ci hanno insegnato, anche di fronte alle tragedie immani, il valore salvifico dei gesti di coraggiosa solidarietà ". Valori che oggi sembrano essere andati persi, a scapito di quel senso di unione e di lealtà che il mondo ha sempre riconosciuto al nostro Paese.

Citando il Talmud, quindi, il presidente della Repubblica ha sottolineato che " salva una vita salva il mondo intero " e l'esempio dei "Giusti" dev'essere oggi un faro nelle nostre vite, " consente di ritessere quella trama di fiducia nel genere umano che con la costruzione dei campi di sterminio sembrava per sempre distrutta ". Ed è proprio in nome di quell'esempio e di quelle gesta che oggi il capo dello Stato scandisce con decisione: " La nostra Costituzione dispone con chiarezza: tutti cittadini sono portatori degli stessi diritti. La presenza ebraica è stata fondamentale per lo sviluppo dell'Italia moderna e nella formazione della Repubblica ". Da sempre, ha aggiunto Mattarella, " Le comunità ebraiche italiane sanno che l'Italia è la loro casa e che la Repubblica, di cui sono parte integrante, non tollererà, in alcun modo, minacce, intimidazioni e prepotenze nei loro confronti ".

È una presa di posizione netta e senza appello quella del presidente della Repubblica davanti ad alcuni preoccupanti rigurgiti di antisemitismo, che provengono - e questo inquieta - anche e soprattutto dalle giovanissime generazioni. La distanza temporale da quel che è stato la Shoah e la facilità con la quale la storia viene riscritta dalle false ricostruzioni. Oggi, prosegue Mattarella, " la ruota della storia sembra talvolta smarrire la sua strada, portando l'umanità indietro, a tempi e a stagioni che mai avremmo pensato di rivivere " e occorrerebbe quindi effettuare una profonda, e seria, riflessione sulle ragioni per le quali l'odio è tornato ad avere fascino. " Va richiamata, a questo riguardo, la decisiva importanza della cultura, dell'istruzione. Di quanto sono preziose le collaborazioni di studio e ricerca tra le Università, sempre positive ".