"Unitevi". "Non con chi ci vuole distruggere". Scontro Prodi-Conte sulle alleanze

"Se volete vincere mettevi d'accordo, se volete perdere continuate così ". Romano Prodi non ci va tanto per il sottile e, nel corso presentazione del libro Capocrazia di Michele Ainis, tira le orecchie al suo interlocutore, Giuseppe Conte, reo di aver posto il veto su Azione per le Regionali in Basilicata.

Pronta la replica del leader del M5S: “Non esprimiamo dei veti, nel nuovo corso c’è una politica con il sorriso che vuole rispettare gli altri. Ma è difficile se devi lavorare con leader che pubblicamente dichiarano che l’obiettivo è distruggere il Movimento 5 Stelle”. Giuseppe Conte ha, poi, ricordato che in Sardegna si è "stravinto" (in realtà, i voti di scarto, alla fine, sono stati solo 1600 ndr...) anche senza l'alleanza col Terzo Polo di Carlo Calenda che appoggiava la candidatura dell'ex presidente Renato Soru e ha concluso: "Se non c'è coerenza, concretezza, allargare il campo per una sommatoria politica non funziona".