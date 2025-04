"Perché hai due papà". Il libro distribuito nelle scuole fa scoppiare la polemica

Ascolta ora 00:00 00:00

Una nuova onda gender travolge le scuole elementari, in particolare quelle dell'astigiano. A renderlo noto è Rossano Sasso, deputato della Lega, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione, che ha avviato un'indagine sulla diffusione del libro "Perché hai due papà", scritto da Francesca Pardi, con illustrazioni di Annalisa Sanmartino e Giulia Torelli. Su Amazon viene venduto per un'età consigliata dai sei anni in su. " La vera storia di una famiglia nata dall'amore di due uomini, con l'aiuto della gestazione di sostegno. Con parole semplici e lineari si spiega come nascono i bambini quando in famiglia nessuno può avere il pancione. Un racconto che aiuta a chiarirsi le idee, adulti e bambini ", si legge nella descrizione del libro disponibile sul isto Ibs.

" In questi giorni sto ricevendo le lamentele da parte di alcune mamme e papà in merito a questo libro a fumetti, dal titolo 'perché hai due papà', distribuito in diverse scuole elementari e in particolare nella provincia di Asti, a bambini di prima e seconda elementare. Il messaggio di questo libro è chiaro: è giusto e bello che due papà possano avere un figlio, comprando un bimbo da una donna ", scrive Rossano Sasso sui social nella sua denuncia. Nel volumetto di 32 pagine si legge che " Franco e Tommaso si amavano: volevano fare una famiglia e avere dei dei bambini. Ma per fare un bimbo ci vogliono un maschio e una femmina: la donna ha l'ovino nella pancia e l'uomo mette il semino ". Ma ecco la soluzione, come viene descritta nel libro: " In America c'è un posto dove delle signore gentili donano i loro ovini [...] Franco si è fatto dare un ovino nella clinica americana ". Così, si legge ancora, " nella clinica americana i dottori hanno fatto incontrare l'ovino e il semino portati da Franco e Tommaso e li hanno messi nella pancia di Nancy: Lia ha cominciato a crescere ". Ora, " Lia ha due papà: nessuno dei due l'ha portata nella pancia ma entrambi, insieme, l'hanno messa al mondo. Sono i suoi genitori ".

Il deputato sottolinea nella sua denuncia social che " se a darti questo libro è la maestra, figura della quale i bambini si fidano ciecamente, il gioco è fatto: l'indottrinamento gender è attuato " e, ancora una volta, " l'operazione sarebbe stata promossa da attivisti di estrema sinistra e condotta in maniera subdola, con accattivanti libri a fumetti e ovviamente all'insaputa dei genitori ".

Urge che il Governo recepisca la Risoluzione della Lega a mia prima firma, già approvata in Commissione Cultura a Settembre scorso, nonché quanto previsto dalla proposta di legge della Lega a febbraio 2025. Ci vuole il consenso informato obbligatorio delle famiglie su certi temi, tuteliamo la libertà di scelta educativa e i bambini

Sasso sta conducendo le verifiche del caso ma, ha aggiunto, "".