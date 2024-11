Ultima Generazione specula sulla tragedia: "Valencia come l'Emilia Romagna"

Ascolta ora 00:00 00:00

"L'Europa meridionale si sta avvicinando sempre più all'inferno climatico già previsto dai modelli scientifici. Le tragiche notizie che arrivano in queste ore dall'#alluvione a #Valencia, in #Spagna, ne sono l'ulteriore testimonianza" . Mentre Valencia conta le sue vittime, in Italia i ragazzi di Ultima generazione fanno terrorismo psicologico sui loro canali social.



"Il disastro non era solo prevedibile ma anche prevenibile" , sentenziano i seguaci di Greta Thunberg su Facebook, certi del fatto che "questo scenario è frutto di decenni di politiche scellerate ai danni del 99% della popolazione globale". E, fin qui, siamo alla propaganda. Ma, poi, arrivano le illazioni e gli attacchi al governo italiano che, ovviamente, con la catastrofe avvenuta in Spagna non ha nulla a che fare. Il disastro, infatti, sarebbe frutto delle scelte "di chi ha convenuto che le perdite irreparabili sono danni collaterali accettabili" . Un qualcosa di "inacettabile" per gli esponenti di Ultima Generazione, così come è inacettabile il DDL1660, ossia il ddl Sicurezza approvato solo "per zittire chi manifesta pacificamente" . Un provvedimento volto a contrastare la resistenza passiva dei giovani ambientalisti che, con le loro azioni di protesta, molto spesso, impediscono agli automobilisti di andare a lavorare. Ma questi sono dettagli che evidentemente poco interessano ai ragazzi di Ultima Generazione e che, con post di questo tipo, non fanno altro che attirarsi le antipatie chi li segue e che, all'interno della sezione commenti, scrive: "Propaganda politica anche di fronte a queste tragedie" oppure parla di "sciacallaggio" .

Quel che è peggio è che sul loro profilo Instagram abbiano pubblicato il video di una giovane rapper che sembra alquanto inopportuno. "Prima di iniziare il video di oggi devo vestirmi da Halloween", dice la cantante prima di indossare un cartello con la scritta "collasso climatico". E, poi, inizia a rappare : "Valencia sott'acqua come l'Emilia Romagna. Leggi per l'ambiente? Macché, è tutto un magna magna". La cantante se la prende con i governanti che "fanno leggi apposta per placare le proteste tanto quelle che galleggiano non sono le loro teste" e che sono avidi di soldi.

"Condanniamo tutti per i profitti di pochi e paghiamo tutti per giocare ai loro giochi"

"Forse non ho fatto abbastanza"

"infiniti rimorsi"

"Come fa a dormire la notte un politico?"

, dice ancora la cantante che, poi, cerca di intenerire i suoi followers affermandoe mostrando tutti i suoi senti di colpa esoprattutto nei confronti dei bambini che stanno vivendo queste tragedie. Il video si conclude con una domanda retorica: