Vannacci torna in libreria: "Non esiste un gene gay"

Roberto Vannacci non scioglie le riserve, non spiega se si candiderà o meno alle Europee con la Lega ( "ma anche altri me lo hanno proposto" , assicura). Intanto, però, torna in edicola con il suo secondo libro. Il coraggio vince, scritto al contrario come il mondo che ha voluto raccontare nella sua prima fatica letteraria, è l’autobiografia di un incursore che vuole difendersi dalle accuse di chi, dopo aver letto il primo libro, o forse avendone spulciato solo alcuni passaggi, lo ha definito “razzista”, “omofobo” e “sessista”.

Li definisce "epiteti infondati", il generale, sospeso intanto dal ministro della Difesa Guido Crosetto a seguito del procedimento disciplinare interno alla Difesa. "Il razzismo è un'ideologia che prevedere che una etnia sia superiore ad un’altra e questo non lo ho mai né espresso né scritto" . Stesso discorso per quanto riguarda l’omofobia, una "patologia psichiatrica" che riguarda chi "ha paura delle persone di orientamento sessuale" diverso dal proprio. E il generale questa "fobia" non ce l’ha affatto, come è tornato a ribadire ai microfoni di Nicola Porro a Quarta Repubblica: quelle frasi contenute nel Mondo al contrario ( "non siete normali" ) avevano un valore statistico, non qualitativo. Dovrà spiegarlo ai giudici che lo hanno sottoposto a inchiesta per istigazione all'odio razziale, uno dei procedimenti avviati nei suoi confronti insieme a quelli per truffa e peculato avviati dalla magistratura ordinaria, militare e contabile per le spese sostenute durante il servizio in Russia.

Anche il nuovo libro, tuttavia, farà discutere. Almeno per alcuni passaggi. Vannacci scrive: "Non mi risulta sia mai stato trovato il gene dell’omosessualità. I ricercatori lo hanno cercato ma non l’hanno trovato, non ancora almeno. Quando mi fanno notare che gay e lesbiche si nasce, non sono d’accordo, non del tutto. Credo nella forza dei condizionamenti sociali" . L’incursore crede in quello che ha vergato. Questo non significa che vi siano tendenze sessuali di serie A o di serie B, ma solo che "ognuno ha propri gusti e predilezioni" benché quelli omosessuali "interessino una minoranza della popolazione" . "Accusare qualcuno di essere omofobo - conclude Vannacci - significa dire che è affetto da una malattia psichiatrica" .