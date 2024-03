Da Vauro alla Bompiani: ecco i candidati di Santoro alle europee

Ha radunato vecchie icone della sinistra, esponenti della società civile dalle simpatie progressiste e storici compagni d'avventura. Per tentare di approdare in Europa, Michele Santoro ha predisposto una gioiosa macchina da guerra, ma senza cannoni né munizioni. Il leitmotiv della proposta politica del giornalista salernitano è infatti quello del pacifismo duro e puro. "Non vogliamo rifondare la sinistra. Affrontiamo questa sfida come una campagna la pace", ha difatti spiegato l'ex conduttore di Servizio Pubblico presentando a Roma i candidati della propria lista - "Pace terra dignità" - per le elezioni europee di giugno.

Santoro sarà chiaramente il capofila del progetto politico, assieme all’ex parlamentare di Sinistra indipendente, il 93enne Raniero La Valle, e alla giornalista Benedetta Sabene. Nelle liste, divise come previsto per circoscrizioni, sono stati inseriti nomi più o meno conosciuti della società civile, tutti accomunati da un condiviso slancio pacifista e un rivendicato pensiero di sinistra. Tra i candidati ci saranno ad esempio Ginevra Bompiani, nota per le sue recenti sparate contro la Meloni e il suo governo, e lo storico Angelo D'Orsi, altrettanto schierato nella contestazione all'esecutivo. Pronti a scendere in campo accanto all'ex teletribuno anche il vignettista Vauro Senesi e il matematico Piergiorgio Odifreddi.

A scanso di equivoci sulla collocazione politica della lista santoriana, tra i nomi dei candidati compaiono anche quello del segretario del Partito della Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, e dell'europarlamentare e segretario del Movimento Equità Territoriale, Piernicola Pedicini (gruppo Verdi/Ale). In elenco, anche il cronista palestinese Alì Rashid e lo scrittore di origini siberiane Nicolai Lilin. "Con il progetto di Michele Santoro 'Pace Terra e Dignità' puntiamo ad apportare un contributo incisivo in un Parlamento Europeo composto oggi da una schiacciante maggioranza bellicista", ha spiegato Pedicini, intervenuto alla conferenza stampa romana in collegamento da Strasburgo.

Da parte sua, Santoro ha invece rimarcato la vocazione pacifista del suo movimento, venato in realtà da spinte anti-Nato e anti-Usa. "La nostra motivazione principale è fermare la guerra, esisteremo fino a quando questo obiettivo non sarà raggiunto". Ora, a liste svelate, il progetto politico del giornalista è però ancora tutto in salita: verranno adesso raccolte le firme e in ogni caso il partito dovrà fare i conti con la soglia (difficilmente raggiungibile) del 4 per cento prevista per le europee.