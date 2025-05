"Vi do il mio pieno sostegno". Al "Remigration Summit" anche il messaggio di Vannacci

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa mattina alle 6 gli iscritti al "Remigration Summit" hanno ricevuto un messaggio con la conferma alla partecipazione all'evento e, soprattutto, con la conferma del luogo: Gallarate. Ieri pomeriggio la voce era iniziata a circolare ma senza certezze, con l'indicazione che l'incontro si sarebbe tenuto al Teatro Condominio, uno spazio pubblico a gestione privata, per il quale è stato pagato un canone d'affitto per l'utilizzo. L'unica sorpresa è stata l'orario: era noto che l'incontro si sarebbe dovuto tenere alle 14.30 ma per evitare problemi si è deciso di giocare d'anticipo e prendere in contropiede anche i contestatori, iniziando l'evento alle 9. Nella giornata di ieri si sono alzate le voci delle opposizioni che hanno chiesto di bloccare e vietare l'evento, nonostante anche il prefetto abbia spiegato che, trattandosi di un evento privato, non era possibile. E c'è anche la Costituzione a tutelare la libertà di parola ed espressione in Italia.

" È stato deciso di fare questa manifestazione a Gallarate. Le misure per garantire l'ordine pubblico prese da questura e prefettura sono imponenti e adeguate. Mi auguro che vada tutto bene perché è giusto che tutti possano manifestare le proprie idee ", ha dichiarato questa mattina il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, che ha confermato che la decisione di anticipare sia stata presa " per evitare possibili problemi di ordine pubblico ". Alle 11, prosegue il sindaco, " è previsto un corteo delle opposizioni locali e speriamo che vada tutto liscio ". Martin Sellner, del movimento identitario austriaco, è presente a Gallarate e definisce l'incontro come " l'evento dell'anno in Italia ". Il pubblico è molto variegato, sono presenti partecipanti da tutta Europa. " È una questione identitaria: l'Inghilterra appartiene agli inglesi, la Scozia agli scozzesi, l'Italia agli italiani ", spiega un partecipante inglese. Una partecipante italiana, invece, ha espresso la paura comune a molte donne: " Ho paura ad uscire di casa. Non posso uscire senza rischiare di essere violentata. Gli stranieri irregolari vanno allontanati, il Governo non fa abbastanza. Non possiamo riempire le nostre carceri e io voglio essere libera di uscire di casa senza il rischio di subire uno stupro ".

L'europarlamentare Roberto Vannacci non è presente a Gallarate ma ha inviato un videomessaggio in cui ha assicurato che continuerà a battersi " per questo e porterò questa battaglia a Bruxelles con orgoglio e determinazione perché se l'Europa non torna a proteggere i suoi popoli non ha futuro ". L'Europa, ha aggiunto il generale, ora anche vicesegretario della Lega, " dovrebbe ricordarsi che il suo primo dovere è proteggere i propri cittadini dentro i confini europei. Che senso ha parlare di difesa comune se lasciamo le nostre città in mano alla criminalità, l'immigrazione illegale e il caos? ". Matteo Piantedosi, non presente a Gallarate, è intervenuto a una manifestazione di Noi Moderati spiegando che l'approccio dei moderati di centrodestra e quello del Remigration Summit " sono due legittimi contributi ad una discussione e in democrazia c'è bisogno di tutti i contributi e di tutte le componenti rispetto a fenomeni così complessi ".

che si danno dalla politica sono importantissimi, cioè tracciare delle traiettorie future, degli orientamenti, degli ideali. E poi esistono dei luoghi dove la politica viene praticata, raccontata secondo l'arte del possibile e quindi secondo considerazioni di tipo diverso. La sintesi tra le due cose credo sia la migliore

Tutti i contributi ideali, ha aggiunto, "".