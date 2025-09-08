"Non lo voteranno". "Il vostro cretinismo". Rissa a tutto campo tra Bonelli e Calenda

Scontro di fuoco tutto interno al campo dell’opposizione al governo guidato da Giorgia Meloni. I due litiganti sono Carlo Calenda e Angelo Bonelli. Il primo, leader di Azione, e fiero antagonista del campo largo con il Movimento 5 stelle. Il secondo, invece, numero uno di Avs e antagonista indiscusso dell’esecutivo di centrodestra.

"Calenda ha fatto una scelta di campo: oggi Calenda sedeva al panel delle opposizioni a Cernobbio, ma nel suo intervento ha detto che il governo ha fatto bene, probabilmente doveva stare al 'panel' della maggioranza". Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa verde, in collegamento con l'Adnkronos al Forum Teha di Cernobbio rispondendo a una domanda su come trovare una quadra sui programmi nel centrosinistra. "Le tasse vanno abbassate, ma per abbassarle bisogna fare in modo che si possa tassare laddove si sia accumulata ricchezza legata alle speculazioni dei mercati del momento: penso agli energetici, agli assicurativi e ai bancari", ha poi detto Bonelli rispondendo a una domanda sul leader di Italia viva, Matteo Renzi. "Non penso che non ci sia uno spazio per il terzo polo, e molti degli elettori ed elettrici di Calenda non lo seguiranno. Noi ci candidiamo a vincere e siamo nella condizione di farlo", dice Bonelli attaccando sul personale Calenda.

"L’unica cosa peggiore del populismo è il cretinismo. Bonelli& C. rappresentano la garanzia di una vittoria perpetua della Meloni.

Tra proposte di requisizione delle case sfitte e sostegno agli antagonisti che aggrediscono la polizia", la replica piccata di Calenda al deputato Avs. Una risposta puntuale che, oltre a mettere all’angolo sul piano comunicativo Bonelli, mostra tutte le contraddizioni interne alla sinistra. Un’opposizione con idee diversi, tanti leader e sempre meno elettori.