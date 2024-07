Ascolta ora 00:00 00:00

Dalla Regione Puglia, ci spiegava ieri Alessandro Zan, il motociclista padovano dei Village People, arriva un'ottima notizia: mentre ovviamente il governo Meloni continua a discriminare chiunque non sia almeno un po' fascista, il Consiglio regionale ha approvato la prima legge contro l'omotransfobia! Più Lgbtq per tutti!

Siamo davvero contenti.

La brutta notizia, per i transfobici di Trani, è che gli oneri finanziari quantificati nella legge ammontano a 720mila euro in tre anni. Vabbè, si taglierà su qualcos'altro.

Uhmmmmm... Non vogliamo sembrare Zanfobici, ma tutta l'epopea del Ddl Zan, contro il quale votarono a suo tempo anche alcuni rappresentanti del Pd, ci va venire il sospetto che quando si vogliono fare delle leggi di cui i cittadini non sentono il bisogno, il bisogno in qualche modo lo si deve pur far nascere...

Che poi, di fronte al «caso Puglia» la domanda che ci viene in mente, onorevole Zan, è questa: ma quindi adesso sulla transfobia e la violenza di genere il Partito democratico vuole applicare quell'autonomia differenziata contro cui sta raccogliendo firme perché

«spacca l'Italia», come dice la Sua compagna di Sesso& Samba Elly Schlein? È così?

Alla fine ci viene il dubbio che, anche sull'autonomia, caro Zan, vorreste che tutti fossero uguali, ma solo per poi fare voi i diversi.