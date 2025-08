Ztl Quadrilatero, pronti moduli e pass

Questa volta non si scappa, il Comune ha allungato il «rodaggio» ma da lunedì 15 settembre si accendono le telecamere della Ztl Quadrilatero e per chi sgarra la multa è assicurata. Con le ferie di mezzo quindi, conviene organizzarsi per tempo con la registrazione delle targhe e l'invio dei moduli necessari per richiedere le deroghe. Nei giorni scorsi sul sito www.comune.milano.it sono state pubblicate le regole aggiornate dopo gli ultimi tavoli con le categorie, moduli e le «faq», le risposte alle domande più frequenti. Formalmente la Ztl è entrata in vigore lo scorso 12 maggio ma in forma di «test», i varchi elettronici in fase di pre esercizio e quindi non possono sanzionare, saranno attive 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana a partire dalla metà di settembre, nell'area de centro-centro delimitata da via Manzoni, Senato, via San Damiano, corso Monforte, corso Venezia, via Cino del Duca, via Agnello. E l'accesso libero consentito per un anno a ciclomotori e motoveicoli (al momento) arriva fino all'11 maggio 2026. In tutta la Ztl non sarà consentita la sosta su strada salvo i veicoli di residenti e dimoranti in possesso del nuovo pass sosta «1-1A» che può essere richiesto sul Fascicolo del Cittadino, il pass di accesso e transito invece può essere richiesto on line sul Fascicolo, di persona al Comando dei vigili di piazza Beccaria o via mail all'indirizzo PL.Zona1ZTLQuadrilatero@comune.milano.it. Per i veicoli di proprietà dei residenti immatricolati in Italia la durata è illimitata, se sono in leasing, noleggio, comodato o aziendali fino a scadenza del contratto o al massimo 3 anni, per i dimoranti vale solo un anno. Residenti e dimoranti avranno diritto ad un pass giornaliero per veicoli usati da accompagnatori: bisogna abilitare la funzionalità sul Fascicolo e poi volta per volta registrare le «targa ospite» selezionando «Pass accompagnatore».

Una giungla di deroghe e moduli. L'elenco completo delle categorie interessate si può trovare on line. Qualche esempio? Possono entrare liberamente i clienti delle autorimesse presenti all'interno della Ztl, la trasmissione della targa, con data e orario di accesso, sarà effettuata direttamente dai gestori al Comune entro le 24 ore successive. L'operazione sarà a carico delle autorimesse. Accesso libero h24 come si diceva per motocicli, ciclomotori e veicoli a tre ruote simmetriche, sono esclusi invece i tricicli con carrozzeria e quelli non basculanti. Possono entrare i veicoli trasporto disabili, senza obbligo di registrazione se sono già in possesso del contrassegno «Cude» altrimenti va compilato il Modulo 08 disponibile on line. Se il contrassegno disabili è stato emesso da altri Comuni, bisogna usare i moduli 15 e 17 con validità massima di 3 giorni. Tra le varie opzioni c'è quella dedicata ai clienti di boutique o hotel all'interno della Ztl dotati del servizio car valet, la presa in custodia dei veicoli: le aziende o le attività in cui un addetto ritira l'auto di un cliente all'ingresso dovranno trasmettere quotidianamente le targhe, il pass vale per la giornata. Anche i clienti degli hotel non devono effettuare alcuna richiesta. È compito della struttura ricettiva trasmettere le targhe.

Per gli artigiani ci sono varie casistiche. Chi svolge «prestazioni occasionali» ad esempio ha diritto ad un massimo di 50 ingressi all'anno (in questo caso il modulo da compilare è il numero 14), per i veicoli di artigiani e imprese titolari di «contratti di lavoro continuativi» l'autorizzazione avrà validità per l'intera durata del contratto all'interno della «zona rossa», comunque non superiore a un anno. Per gli artigiani in «pronto intervento» sono previsti pass giornalieri, da richiedere entro le 24 ore del giorno successivo. C'è poi la categorie «eventi», che ha un peso notevole tra via Montenapoleone e via della Spiga, non solo durante le canoniche Fashion Week. I veicoli utilizzati per «manifestazioni, eventi o lo svolgimento di servizi essenziali» devono richiedere l'autorizzazione prima di accedere.

La modulistica e la documentazione allegata devono essere presentate presso lo sportello del Comando di Polizia Locale in piazza Beccaria 19, l'autorizzazione va chiesta prima dell'accesso e avrà validità pari alla durata dell'evento o dell'attività.