Intrecci d'amore e battaglie legali. RaiPlay svela "Le leggi del cuore"

Intrecci di sentimenti e battaglie legali. Colpi di scena fra aule di tribunale e tempeste di emozioni. Le vicende umane e professionali di un gruppo di avvocati di successo sono al centro di una serie tv che ha già spopolato in America Latina, Stati Uniti e Messico. E che ora è approdata in Italia. Su RaiPlay è arrivata la prima stagione de «Le leggi del cuore», composta da ben 131 episodi rilasciati ogni giovedì in prima visione esclusiva (le prime venti puntate sono state distribuite il 14 novembre scorso). Prossimamente è previsto il debutto anche su Rai2. Prodotta da RCN Colombia e distribuita in Italia da Tunnel Produzioni, la serie è basata su storie reali con tematiche attuali, spesso delicate e dal forte contenuto sociale.

«Le leggi del cuore» racconta le vicissitudini di un gruppo di avvocati di un importante studio legale, esperti in diritto di famiglia e penale. Nel corso delle puntate i casi legali si intrecciano con la storia tra Julia Escallón (interpretata dall'attrice colombiana Laura Londoño) e Pablo Domínguez (Luciano D'Alessandro), due brillanti avvocati che si incontrano proprio quando lui sta divorziando e lei è in procinto di sposarsi con il collega Camilo Borrero (Sebastián Martínez). Lo studio legale Cabal-Ortega-Domínguez e Associati affronta cause complesse, che spesso coinvolgono i protagonisti anche dal punto di vista personale ed etico. Accadrà, ad esempio, con la storia di un transessuale che reclama la paternità del figlio biologico, ma anche con casi penali delicati di violenza domestica e familiare.

In una delle primissime puntate, l'avvocata Julia Escallón è in udienza per una richiesta di alimenti, che riesce a vincere con successo, dimostrando la sua grande abilità. Allo stesso tempo, si troverà a gestire un colpo di scena avvenuto durante la sua cerimonia di matrimonio. Nello snodarsi degli episodi, i protagonisti arrivano più volte a interrogarsi, sia nel privato sia nelle vesti professionali, sulla natura dei sentimenti e sulla fragilità delle relazioni. Nel cast spiccano talentuosi attori del panorama televisivo latino-americano, che hanno ottenuto numerosi riconoscimenti a livello internazionale. La già citata Laura Londoño è conosciuta per la propria presenza produzioni che all'esterno hanno avuto particolare successo, come «Café con Aroma de Mujer», e per aver conquistato la vittoria nell'ultima edizione di MasterChef Celebrity Spagna.

Tra i protagonisti c'è anche un po' di italianità: l'attore e conduttore Luciano D'Alessandro, alias l'avvocato Domínguez, è infatti venezuelano nato a El Tigre, ma nelle sue radici famigliari scorre sangue tricolore. Lo scorso luglio, il 47enne era stato proprio in Italia, tra Roma e Napoli, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai e in quella circostanza aveva confidato la propria soddisfazione per l'arrivo de «Le Leggi Del Cuore» nel nostro Paese. D'Alessandro è peraltro già conosciuto dal pubblico italiano per la sua presenza nella serie «Dolce Valentina» ed è anche nel cast del film «Padres». Il collega Sebastián Martínez, invece, figura tra i protagonisti de «L'Incidente», serie messicana di Netflix.

Completano il cast della telenovela colombiana l'attore Iván López, nei panni del seducente avvocato Nicolas Ortega, Mabel Moreno, nelle vesti di Maria Del Pilar, avvocatessa carismatica che lotta per i diritti e per l'emancipazione delle donne e Lina Tejeiro, la romantica Catalina Mejìa, segretamente innamorata di Alfredo Duperly, interpretato da Rodrigo Candamil, recentemente protagonista del sequel di Betty la fea. Dopo il successo ottenuto all'estero, «Le Leggi Del Cuore» è ora su RaiPlay con il suo avvincente mix tra legal drama e telenovela.