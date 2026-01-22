"Io in una giunta leghista? Sono al servizio delle città"

A volte ritornano. Tullio Mastrangelo è stato prima direttore del settore Sicurezza e poi capo della Polizia locale dal 2009 al 2016, quindi durante la giunta di Letizia Moratti prima e Giuliano Pisapia dopo. Ha gestito il comando durante Expo 2015. Nel 2018 è entrato nella giunta leghista di Arona, in Piemonte, come assessore alla Sicurezza. Ora torna come uno degli esperti nominati dal sindaco per il Comitato per la sicurezza cittadina.

Beppe Sala le aveva proposto anche l'assessorato alla Sicurezza. L'ipotesi è tramontata per il no del Pd?

"Per me l'importante è fare per Milano, spero di dare un contributo utile".

Ma la sua passata esperienza in una giunta leghista non era gradita.

"C'era la mia disponibilità a entrare come assessore ma accolgo con altrettanto piacere questo incarico. Sono abituato a risolvere i problemi, non a crearli e capisco che ci fossero delle dinamiche complesse. Rispetto le scelte. Ho fatto un'esperienza ad Arona come assessore tecnico esterno, peraltro con un sindaco bravissimo. Non mi sono mai presentato in campagna elettorale e sono sempre stato apolitico. Ho lavorato bene con il centrodestra quand'era sindaco Letizia Moratti e con Giuliano Pisapia successivamente. Il mio lavoro è al servizio delle istituzioni".

Sarà sufficiente un comitato?

"É un'idea che a mio avviso potrà portare dei risultati, è importante anche l'Osservatorio coordinato da Roberto Cornelli con la Statale. Bisogna intervenire anche sulle cause, cercare di analizzare i fenomeno per dare soluzioni che possono non essere sempre di polizia, spesso bisogna intervenire sugli aspetti socio-territoriali".

Milano è insicura? Sono esplosi anche fenomeni come le baby gang e la movida.

"C'è una situazione comune a tutto il territorio nazionale, anche nelle città di provincia, ma a Milano le forze di polizia stanno facendo un grande lavoro, c'è un vertice di primissimo ordine in prefettura e questura e la polizia locale è aumentata notevolmente, più pattuglie presenti sia di giorno che di notte. Avevo già lavorato con l'attuale comandante Gianluca Mirabelli e lo apprezzo moltissimo. S cercherà di fare sempre più prevenzione".

Era comandante durante Expo, arriva alla vigilia delle Olimpiadi.

"Conosco la città ed è un vantaggio che metto a disposizione. Dopo Expo, spero di dare un contributo di esperienza durante le Olimpiadi".