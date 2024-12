Italiani in vacanza, 11,5 milioni di valigie sotto l'albero

Ascolta ora 00:00 00:00

Vacanze sotto l'albero. In occasione delle festività natalizie ormai alle porte, quest'anno gli italiani con la valigia saranno circa 11,5 milioni: tra Natale e Capodanno si concederanno qualche giorno di ferie lontano da casa, con destinazioni che spaziano dalle città d'arte alle località di montagna, passando per le mete estere da raggiungere con un volo aereo. Secondo una recente indagine realizzata da Coldiretti/Ixè, la spesa media del viaggio a persona durante le feste sarà di 674 euro, con un incremento del 12% rispetto allo scorso anno.

La maggior parte dei connazionali si sposterà in auto, che si conferma il mezzo di trasporto più frequentemente utilizzato. I moderni servizi di infomobilità, peraltro, consentono agli automobilisti di pianificare gli itinerari in maniera intelligente e di ricevere aggiornamenti sul traffico in tempo reale. Allo stesso modo, i dispositivi e le app di servizi integrati rendono più semplice il viaggio e finanche il parcheggio in stazioni o aeroporti, luoghi che nei prossimi giorni registreranno flussi tipici dei periodi di punta.

Al proposito, per le festività Natalizie sono attesi all'aeroporto di Fiumicino e Ciampino circa 1,5 milioni passeggeri. Circa 125mila viaggiatori transiteranno dunque in media, ogni giorno, sullo scalo internazionale «Leonardo da Vinci», premiato come il migliore d'Europa per la sesta volta dal 2018. Le mete più richieste nel periodo natalizio saranno le capitali europee come Parigi, Madrid, Barcellona e Londra, mentre tra le destinazioni di medio e lungo raggio più gettonate figurano quelle del Nord America, con New York e Miami in testa, e le principali città del Sud America, San Paolo e Buenos Aires. Forti flussi sono attesi inoltre verso il Golfo Persico, in direzione Dubai. Inoltre, è stata di recente lanciata una nuova connessione diretta verso Muscat, capitale dell'Oman nei giorni prefestivi.

In occasione del grande flusso atteso per le feste, i passeggeri del «Leonardo da Vinci» potranno utilizzare anche un nuovo servizio riservato ai clienti Telepass, i quali avranno la possibilità di parcheggiare e ricaricare le proprie automobili elettriche o ibride con un'unica tariffa comprensiva dei servizi offerti nel parcheggio.

Molte altre sono le opportunità digitali riservate a tutti i passeggeri, che, grazie alla Chatbot Whatsapp di Aeroporti di Roma, potranno ricevere in tempo reale gli aggiornamenti sul proprio volo direttamente sullo smartphone, oltre a poter prenotare in anticipo più di 9mila prodotti di circa 600 brand grazie alla piattaforma digitale «Shop & Fly».