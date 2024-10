"Joker" non balla già più e crolla in una settimana

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato un venerdì nero per Joker - Folie à Deux di Todd Phillips che, al box office statunitense, ha incassato solo 2,2 milioni di dollari, ossia -89,1 per cento rispetto al risultato d'esordio, due venerdì fa. Si tratta probabilmente, secondo gli esperti dei numeri del botteghino, del peggior calo della storia di un cinecomic tra primo e secondo weekend. Un altro tassello negativo nel puzzle impazzito della ricezione del nuovo capitolo della saga che, con il primo Joker del 2019, aveva superato a sorpresa il miliardo di dollari di incasso.

L'innesto di Lady Gaga (foto) e l'utilizzo del musical insieme a un dramma processuale inaspettato hanno indispettito sia la critica (già dalla presentazione alla scorsa Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia) che il pubblico per una volta uniti nel rigettare, vox populi, un film che trova invece la sua forza nell'omaggio affettuoso al cinema classico hollywoodiano. Ma i dati parlano chiaro e vedono una flessione complessiva negli Stati Uniti nel secondo weekend di Joker - Folie à Deux dell'82 per cento, scendendo già in quarta posizione, rendendo così irraggiungibili i risultati del primo ma mettendo in seria difficoltà i produttori perché il film è costato quasi 200 milioni di dollari e nella sua prima settimana ha incassato in tutti i paesi in cui è uscito 121,1 milioni. Ora il calo statunitense spaventa i produttori e Warner Bros. che lo distribuisce.

In questo incredibile fine settimana americano ad arrivare in vetta alla Top Ten sarà invece un film, Terrifier 3, che è costato solo due (!) milioni di dollari e che chiuderà il suo primo weekend con un incasso vicino ai 20 milioni di dollari.

L'horror di Damien Leone, che in Italia uscirà in anteprima per Halloween il 31 ottobre e poi ufficialmente il 7 novembre, ha registrato un buon punteggio nei sondaggi di CinemaScore, con la lettera B, mentre a Joker - Folie à Deux gli spettatori avevano assegnato la lettera D, su una scala da A a F. Davide ha vinto ancora una volta contro Golia.