Katia Follesa verso Sanremo. Con lei Mahmood e Cucciari

Ascolta ora 00:00 00:00

La parte leggera affidata a una delle più simpatiche e brillanti attrici comiche degli ultimi tempi: Katia Follesa (nella foto). Ecco che si sta delineando la squadra di conduzione che affiancherà il direttore artistico Carlo Conti nella prossima edizione del festival di Sanremo. Una conduzione a più voci, diverse ogni sera, con molti ingredienti e temi, come quella a cui ci ha abituato Amadeus e il medesimo Conti nelle ultime edizioni della Kermesse. Il nome della Follesa, mattatrice per una delle serate, non è ancora ufficiale, ma pare lo sarà a breve come quelli di Mahmood e Geppi Cucciari. In caso non è difficile immaginare i loro ruoli con il cantante più impegnato e Geppi nella parte della dissacratrice. Accanto a loro si fanno anche altri nomi: da Stefano De Martino, ospite per una sera in vista di una futura promozione a padrone di casa (come già previsto nel suo contratto Rai) a Serena Rossi, volto sempre amato delle serie tv e che vedremo di nuovo dal 12 gennaio nella serie Mina Settembre ad Annalisa, trionfatrice l'anno scorso con Sinceramente.

Intanto, ricordiamoci che Katia Follesa è già stata accanto a Carlo Conti come giudice speciale nell'ultima edizione di Tale e quale show. E che il pubblico l'ha molta apprezzata alla guida di Comedy Match, in onda sul Nove, in una delle edizioni di Lol di Prime Video e in Michelle Impossible della Hunziker su Canale 5. Prima ancora in Zelig e in duo con Valeria Graci (Katia&Valeria). Coppia che, per disappunto dei fan si era spezzata, ma ora le due hanno ritrovato condivisione nella vita e sul palco teatrale.

Classe 1976, madre di Agata, una ragazza di 14 anni avuta con Angelo Pisani, soffre di una difficile malattia, la cardiomiopatia ipertrofica ed è testimonial del progetto del Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation per migliorare

la qualità di vita dei pazienti cardiopatici. Malattia che non le impedisce di far sorridere gli altri, come proverà a fare a Sanremo. E ce ne sarà bisogno visto le polemiche che si preannunciano (vedi il caso Tony Effe).